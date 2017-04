Fem ting du skal vide om stor opdatering af Windows 10 inden du opdaterer

Microsoft store Creator Update-opdatering rammer de danske computere om to uger. Her er fem ting, du skal vide, inden du henter og installerer opdateringen

Opdateringen til Creator Update bliver anderledes end tidligere og langt fra lige så invaderende og pludselig.



Efter "feedback", Microsofts ord for klager fra Windows 10-brugere, ændrer Microsoft fremgangsmåden for opdateringer med Creator Update for privatbrugere med Windows 10 Home.



Selve hentningen af Creator Update sker i baggrunden fra 11. april, og du vil først blive påmindet om opdateringen, når den er klar til at blive installeret.



Modsat tidligere vil du dog selv nogenlunde kunne bestemme, hvornår opdateringen skal installeres og din computer genstartes.

Ud over at vælge et bestemt tidspunkt kan du også vælge at bremse for opdateringen i tre dage, hvorefter systemet igen påminder dig om Creator Update-opdateringen.



Som virksomhed kan du stoppe udrulningen af Creator Update i 180 dage, før det bliver et krav, at den skal installeres på virksomhedens Windows 10-maskiner.



Efter Creator Update vil du desuden kunne skubbe almindelige opdateringer 35 dage, før opdateringen bliver et krav (kun i Enterprise og Education-versioner).



Ligesom med alle andre Windows 10-opdateringer kan du dog ikke permanent fravælge opdateringen. På et eller andet tidspunkt vil du skulle opdatere, så lær at leve med det nye 3D Paint.

Windows 10 Creator Update byder på bedre muligheder for at styre, hvilke data der deles med Microsoft. Du kan dog stadig ikke fuldstændig stoppe strømmen af anonym data sendt til Microsoft.

Opdateringer fylder mindre fremover

Derudover behøver Windows 10 ikke længe downloade en fuld version af Windows hver eneste gang, der kommer en større opdatering som Creator Update, men i stedet kun de nødvendige filer, der skal opdateres.



I praktsis betyder det, at installationsfilerne i fremtiden bliver mindre og dermed hurtigere at hente og installere.



Funktionen hedder UUP, Unified Update Platform, som ud over mindre download-filer også burde føre til mindre belastning på din computer før og under opdateringer, hvilket er godt for særligt ældre computere.



Microsofts betatestere, Windows Insidere, har i en periode været underlagt UUP, og det har ført til downloadfiler, der til tider kun fyldte en enkelt gigabyte i stedet for tre gigabyte.



De mindre download-filer vil dog først opleves efter Creator Update er installeret, der selv fylder cirka tre gigabyte.

Windows 10 Anniversary Update-tilpasning i procent. Det tog fire måneder, før 80 procent af Windows 10-computere var opdateret med den nyeste opdatering.

Du kan hente den allerede nu, men...

Hvis du ikke kan vente, kan du allerede nu hente Windows 10 Creator Update.



Det kræver, at du er tilmeldt Microsofts beta-program, Windows Insiders. At være del af betaprogrammet er gratis, og du kan vælge kun at teste versioner, Microsoft mener er klar til at blive frigivet.



Fejl kan og vil forekomme, så vælg kun at være en del af Windows Insider, hvis du kan leve med det.



Dog kan du ikke regne med, at du vil få opdateret computeren præcis 11. april. Ifølge



Den sidste store opdatering, Anniversary Update, var fire måneder om at blive udrullet til 80 procent af alle Windows 10-computere, og der er intet der tyder på, at det skulle være anderledes ved Windows 10 Creator Update.



Du kan dog aktivt tjekke efter opdateringer via Windows Update, hvilket burde presse dig frem i køen.



Mixed Reality og VR var en stor del af Creator Update, men Microsoft har efterfølgende skåret i indholdet.

Mangler mange af de lovede funktioner

Windows 10 Creator Update er en opdatering fyldt med kreative funktioner, 4K afspilning i Edge-browseren i blandt andet Netflix og forbedret ydeevner under spil.



Creator Update satser stort på 3D-produktion med 3D Paint og andre 3D-værktøjer, der skal bygge en bro til Windows 10's Mixed Reality-platform til VR- og AR-headset.



Problemet er bare, at Mixed Reality sammen med flere af de lovede 3D-vørktøjer ikke blev klar til opdateringen og derfor mangler.



Du vil blandt andet ikke kunne scanne opbjekter med en smartphone direkte til 3D Paint, ligesom du heller ikke vil kunne tage 3D-objekter og indsætte dem i Office-programmer som PowerPoint. Det var ellers lovet som en af hovedelementerne ved opdateringen.



Ligeledes mangler Acer, Asus, Lenovo og alle de andre producenter stadig at frigive deres VR-headsets, som ellers blev lovet fra Microsoft tilbage i oktober.



Microsoft droppede også en interessant "Persons"-funktion, hvor du kunne tilføjechatelementer i task-baren hvor Skype, Skype for Business, mails, fælles OneDrive-filer og i princippet også Facebook Messenger-samtaler kunne gennemføres uden at åbne et egentligt program.



Husk backup

Software-opdateringer lader til at være særligt berørt af Murphys Lov ("Hvad der kan gå galt, vil gå galt), så derfor er en backup vigtig.



Tag derfor en backup af hele din computer eller som minimum af dine personlige filer og dokumenter, inden du starter installationen af Windows 10 Creator Update.



Du skal ikke regne med, at noget går galt, men det er ærgerligt at miste hele familiealbummet, hvis opdateringen skulle fejle eller din hund kommer til at trække stikket ud af computeren under installationen.



Læs også: Microsoft indsamler nu færre brugsinformationer om dig i Windows 10



