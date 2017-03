Den vigtigste pointe om kunstig intelligens: Sådan kommer du i gang

Morten Middelfart på Computerworlds konference om kunstig intelligens.

Kunstig intelligens, machine learning og algoritmer er i fuld gang med at forandre måden, vi arbejder på og driver virksomhed. Det er nu og ikke næste år, at du skal omfavne kunstig intelligens, men pas på med at ville alt på én gang.

KPMG beskriver, hvordan man konkret og praktisk kommer i gang med kunstig intelligens. Teknologien er ikke det svære - det er det organisatoriske og forretningsmæssige.

Netcompany er en af de virksomheder, der satser på kunstig intelligens.

Kunstig intelligens er ikke en lineær udvikling, hvor du stille og roligt kan afvente, hvornår du selv skal hoppe med på bølgen.Kunstig intelligens er derimod en udvikling, hvor alt, vi har oplevet indtil nu, har været en lang optakt til den voldsomme, hurtige eksplosion af nye teknologiske muligheder, vi nu ser - og som vi kommer til at mærke meget mere til i de kommende år.Sådan lød budskabet fra dr. Morten Middelfart, da han i denne uge holdt et underholdende og indsigtsfuldt oplæg på Computerworlds konference om kunstig intelligens og automatisering Med to ph.d'er, en MBA, en nøglerolle i den danske BI-verdenssucces Targit og som stifter af Social Quant og Lumina Analytics ved Morten Middelfart, hvad alt det med algoritmer og kunstig intelligens handler om.Du kan læse et længere interview med ham her:Morten Middelfart ved også, at der er ting, algoritmer kan og ikke kan, og at vi mennesker også har vores styrker og svagheder.Et eksempel: Når et menneske springer i faldskærm, vil personens hjerne ved første spring typisk få et blackout på nogle få sekunder på grund af de mange og meget anderledes indtryk, man udsættes for. Men allerede ved andet spring vil hjernen have tilpasset sig - og blackoutet udebliver.Denne forskningsbaserede viden - som du kan se beskrevet her - viser, hvor avancerede vores hjerner er. For en algoritme-baserede kunstig intelligens vil kræve langt flere data-samples (typisk over 10.000) for at kunne blive præcis og effektiv.Til gengæld er algoritmerne super gode til at regne hurtigt og præcist.Flere talere på dagen fremhævede, at succes med kunstig intelligens forudsætter, at man sætter den kunstige intelligens til at arbejde med meget specifikke opgaver frem for mere generelle problemstillinger.Nicolai Nørgaard Peulicke, der er afdelingsleder for it digitalisering i Energinet.dk, kom med et konkret eksempel:En algoritme til billedgenkendelse er god til hurtigt at finde og genkende et billede, hvor en mand bærer på en hest. Men spørger du den kunstige intelligens, hvad der er usædvanligt ved billedet, har den svært ved at besvare spørgsmålet. Det vil et barn på tre år til gengæld kunne svare på på ingen tid.Derfor skal vi som it-folk også både forstå det enorme potentiale i kunstig intelligens og samtidig være bevidste om begrænsningerne.Vi skal tale kunstig intelligens lidt ned og gøre det mere konkret. Og vi skal starte med små projekter og så skalere derfra, lød budskabet fra Aksel B.L. Larsen, business development manager i Netcompany, der også holdt et oplæg på Computerworlds konference.Samme erkendelse er man kommet frem til i Saxo Bank, hvor Henrik Juel Villberg, executive vice president, fortalte om, hvordan investeringsbankens algoritmer og kunstige intelligens over tid er blevet fintunede og langt mere specialiserede.I Saxo Bank har man blandt andet den udfordring, at algoritmerne skal kunne håndtere voldsomt mange handler. Ofte inden for få sekunder.Det skal ske hurtigt, præcist og sikkert, og det er netop det, maskiner kan - hvis man altså formår at skrue algoritmerne sammen på den helt rigtige måde.Konferencen bød også på et indblik i de forretningsmæssige, strategiske, ledelsesmæssige og organisatoriske overvejelser, der er helt nødvendige, hvis man skal have succes med kunstig intelligens.Hvordan håndterer man eksempelvis medarbejderes frygt for at blive overflødige? Hvordan passer den kunstige intelligens ind ind i virksomhedens overordnede strategi?Og kan der laves en bæredygtig business case på at investere i nye, avancerede algoritmer og kunstig intelligens?På dagen blev også fremvist helt konkrete værktøjer og services, som din virksomhed kan tage i brug.Det er alt lige fra IBM's Watson-teknologier og -services, som store koncerner som Novo Nordisk, Lundbeck og ISS allerede er i fuld gang med at udnytte, til de konkrete værktøjer i Microsofts Office 365 og Azure Machine Learning.Den kunstige intelligens og automatiseringen er i dag helt konkrete løsninger og koncepter, der kan implementeres i din virksomhed. Det er alt fra supercomputeren, der arbejder på at udvikle den der kur mod kræft, til kundesupporten, der i dag er en software-robot.Det er din netbank eller Skats TastSelv, og det er Googles søgemaskine, der ved, hvad du har brug for, før du selv ved det. Det er også annonce-algoritmerne på internettet, der bliver stadig mere præcise og fintunede, og det er de selvkørende biler og busser, som alle taler om i øjeblikket.Eller hvad med driften i datacentret, der automatiseres og effektiviseres. Det så vi et eksempel på, da Daniel Kaar fra virksomheden Dynatrace fremviste den digitale, virtuelle assistent, der blandt andet kan hjælpe dig med at overvåge performance på applikationer og services og med at reagere hurtigere på problemer.Ja, kunstig intelligens er på vej ind i selv arbejdet med juridisk sagsbehandling, hvor det vil kunne transformere vores juridiske regler og hele lovprocessen, fortalte Jakob Kamby, der er partner og advokat ved Kammeradvokaten.Han kunne dog også, som flere andre talere, pege på en række udfordringer med netop brugen af kunstig intelligens. Derfor handler det det også grundlæggende om at forstå de muligheder og begrænsninger, der ligger i det nye teknologi-paradigme.Da rådgivningsfirmaet Gartner skulle udpege de 10 strategisk vigtigste it-trends i 2017, var det kunstig intelligens og machine learning, der strøg helt til tops på listen.2017 kan blive året, hvor vi for alvor går fra at snakke om mulighederne med kunstig intelligens til at anvende løsningerne til helt konkrete projekter med bæredygtige business cases.Det er også derfor, at Accenture for nylig i en rapport kunne konkludere, at kunstig intelligens og relaterede teknologier vil gøre os 40 procent mere effektive over de kommende år.Rådgivningsfirmaet sammenligner potentialet i kunstig intelligens med de enorme muligheder, computere, it og internet skabte op igennem 1970'erne 80'erne og 90'erne."Kunstig intelligens står til at transformere erhvervslivet i en grad, som vi ikke har oplevet siden computer-teknologiens indflydelse i den sidste del af det tyvende århundrede," lyder det i Accenture-rapporten.Læs mere om rapporterne fra Gartner og Accenture her:Samtidig er der så den vigtige pointe, som Morten Middelfart fra Lumina Analytics fremførte på Computerworlds konference: At udviklingen med kunstig intelligens kommer til at gå langt hurtigere, end vi kan forestille os. Udviklingen buldrer allerede derudad, og forandringerne bliver enorme.Som vores to talere fra KPMG fremhævede på konferencen, er det i det senere år blevet langt lettere at komme i gang med kunstig intelligens og machine learning. Teknologierne findes og kan tages i brug på relativt kort tid. Det svære er det organisatoriske og den forretningsmæssige implementering.Du skal sikre, at din virksomhed udnytter de mange nye teknologiske muligheder til at gentænke forretningen, processerne og produkterne.Men du skal også huske, at du skal starte småt, få erfaringer og viden - og så skalere, når algoritmerne og business casen er klar til det.