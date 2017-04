Brexit-effekten: It-milliarder risikerer at forsvinde ud af Storbritannien

Frygten for at mangle dygtige it-folk, når Brexit-tæppet går ned mellem EU og Storbritannien, får mange britiske spil-firmaer til at overveje at flytte væk. Dermed står Storbritannien til at miste milliardomsætning alene fra computerspilsalget.

Omkring 40 procent af de britiske spil-firmaer overvejer at sige game over og flytte hele eller dele af deres udvikling ud af Storbritannien, efter nationen har lagt Brexit-kursen væk fra EU.Det skriver BBC oven på en undersøgelse foretaget af den britiske spil-brancheforening Ukie, som har spurgt 75 af Storbritanniens omtrent 2.000 spilfirmaer om deres fremtid i kølvandet på Brexit-beslutningen.Årsagen til den mulige storflugt fra hjemlandet ligger for knap 60 procent vedkommende i frygten for, at en EU-løs fremtid vil betyde mangel på mulighed for at tiltrække it-talenter."Hvis ikke britiske selskaber kan tiltrække de nødvendige talenter i en meget konkurrerende, innovativ og global industri som spiludvikling, er flere firmaer nødt til at flytte og dermed tage jobs og økonomiske muligheder med sig," lyder konklusionen fra brancheorganisationen Ukie oven på undersøgelsen.Samtidig bliver der i undersøgelsen også peget på, at mange britiske spilfirmaer frygter, at de vil have svært ved at leve op til datareglerne, når de skal have britiske data i en pulje, og EU-data i en anden.Også adgang til EU-udviklingskroner angives som en årsag til, at spilfirmaer overvejer at pakke flyttekasserne.Hvis spil-firmaer står fast på deres nuværende udmeldinger, vil de økonomiske konsekvenser af spil-selskabernes udflytning uden tvivl kunne mærkes,For den britiske spilindustri omsætter årligt for over 25 milliarder kroner samlet i et marked, der er stærkt præget af vækst.Læs også: Spilbranchens vilde vækstrater fortsætter: Runder milliard-milepæl i 2017 I og omkring den britiske regering nedtones risikoen for årsagerne til, at der kommer masseflugt fra blandt andet landets spilindustri, fordi den ikke kan tiltrække de skarpeste udviklere.I en udmelding fra landets Kultur-, Medie- og Sportsministerie lyder det således:"De kreative industrier i Storbritannien er nogle af vores største succeshistorier, og vi vil sørge for, at Storbritannien forbliver verdensleder inden for computerspilsproduktionen."Hvordan det helt konkret skal gøres, kommer ministeriet ikke ind på, men fortsætter:"Som vores premierminister har gjort klart, skal vi fortsat tiltrække de mest lysende og bedste globale talenter. Og vi vil fortsat arbejde sammen med de kreative industrier for at opsøge de spændende muligheder, der vil komme fra Storbritanniens nye plads i verden."