Opkøbere sværmer om Toshibas chip-forretning: Første bud er afgivet

Købere sværmer om Toshibas enorme chip-forretning, som selskabet er tvunget til at skille sig af med.

Annonce:



Annonce:

Mindst 10 selskaber er angiveligt interesserede i at købe hele eller dele Toshibas NAN-forretning.De tæller en hel række af Toshibas konkurrenter på området som Western Digital, Micron Technology og sydkoreanske SK Hynix samt en række finansielle investorer.Senest har den amerikanske kapitalfond Silver Lake Partners ifølge den japanske avis Nikkei budt Toshiba 124 milliarder kroner for chip-forretningen.Toshiba har brug for at score mindst 60 milliarder kroner på handlen. De penge skal gå til at dække selskabets kæmpe-afskrivning på datterselskabet Westinghouse, der arbejder med udvikling af kraftværker.Ifølge Nikkei er Toshiba blandt andet i gang med at forhøre sig hos mulige købere om deres planer med en eventuel ejerandel af chip-forretningen.Toshibas generalforsamling gav torsdag grønt lys til en opsplitning af selskabet.Toshiba står midt en omfattende regnskabsskandale, der så dagens lys, da det i december 2015, at Toshiba har pyntet på regnskaberne i årevis.Dengang skrev Wall Street Journal, at Toshiba for at komme på fode igen arbejdede på at sælge hele sin pc-forretning, samt at selskabet allerede havde været i forbindelse med en række mulige købere - eventuel med henblik på en fusion.Planerne mundede dengang ikke ud i et salg. Toshiba meddelte dog i foråret i fjor, at det stoppede med at producere forbruger-pc'er og i stedet ville fokusere på de professionelle markeder.