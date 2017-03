USA giver grønt lys: Bredbåndsleverandører må anonymt indsamle data om alle brugere og sælge dem uden samtykke

USA er hastigt på vej til at fjerne en lov, der forbyder ISP'er i skjul at indsamle og videresælge alle data om deres brugeres net-brug. Loven er unfair og konkurrenceforvridende, mener Donald Trump. Kritikere frygter konsekvenserne ved at give ISP'erne frie tøjler til overvågningen.

USA står til at inden længe at fjerne de nuværende regler, der forhindrer amerikanske bredbånds-selskaber i at sælge de data, som de indsamler om blandt andet browsing-vaner og lignende uden samtykke.Både Repræsentanternes Hus og senatet har stemt for at ophæve de nuværende regler, der vedtaget i fjor og faktisk endnu slet ikke er trådt i kraft.De nye regler skulle ellers tvinge de amerikanske bredbåndsoperatører til at indsamle brugernes samtykke før de skred til at videresælge og dele oplysninger om deres browsing-historik, lokation, applikationer og lignende.USA's præsident Donald Trump og hans partifæller mener, at reglerne i alt for høj grad regulerer internet-industrien, som dermed hæmmes, når det gælder udvikling og innovation.Det Republikanske Parti mener, at privacy-reglerne er ‘unfair over for markedet,' da de ‘underlægger bredbåndsudbyderne strengere krav' end det er tilfældet for eksempelvis Facebook og Google.Kritikere mener, at beslutningen om at droppe de tidligere regler betyder, at de amerikanske forbrugere mister kontrollen over deres data, som overdrages til ‘store virksomheder,' som får adgang til brugerens ‘fulde digitale liv.'De store bredbåndsudbydere har til gengæld travlt med at fortælle, at de altid vil beskytte deres brugeres privacy.Den tror ikke alle på."Selskaber som Cox, Comcast, Time Warner, AT&T og Verizon vil få frie tøjler til at hijacke dine søgninger, sælge dine data og overdænge dig med uønskede reklamer," lyder det fra organisationen Electronic Frontier Foundation.Organisationen peger på, at data om den enkelte bruger ofte vil blive indsamlet i skjul, ligesom den vil blive indsamlet via eksempelvis skjulte cookies, der kan overvåge brugerens mobiltrafik og lignende.Ifølge Electronic Frontier Foundation vil det også betyde, at det bliver lovligt at anvende pre-installeret software på smartphines til at registrere alle url'er, der besøges.Du kan se Electronic Frontiers liste over fem dramatiske konsekvenser, som de amerikanske forbrugere ifølge organisationen nu står over for her. Ifølge Computerworlds amerikanske søstermedie står de amerikanske bredbåndsselskaber i et dilemma: På den ene side skal de tage hensyn til brugernes privacy. På den anden side ligger de inde med data om den enkelte, som kan have meget stor værdi for selskaber, der ønsker at købe annoncer og lignende.Det ligger dog fast, at det amerikanske tilsyn, FCC, også fremover skal kunne skride ind, hvis en ISP's forretningsmetoder er ‘urimelige og unfair' eller i strid med konkurrencelovgivning og lignende.Herhjemme har overvågningen af danskernes brug også været genstand for debat. Regeringen har klart meldt ud, at den vil arbejde for sessionslogning i en vis udstrækning.Det fremgår således af regeringsgrundlaget, at "Politiet skal have effektive og moderne efterforskningsredskaber, så de[t] kan bekæmpe kriminalitet og beskytte os alle. Regeringen vil derfor i begyndelsen af 2017 fremlægge nye regler om logning, der målrettet skal styrke politiets muligheder for at opklare kriminalitet, og som ikke vil pålægge telebranchen for mange byrder."I december sidste år erklærede EU masseindsamling af data om europærernes telefon-samtaler og databrug for klart ulovlig.