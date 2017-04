Fem Netflix-dokumentarer om tech og it, du skal se, før det er for sent

Netflix er en måske uventet kilde til interessante dokumentarer. Her er fem forslag til søndagsunderholdningen.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Netflix er et skatkammer af film og serier til enhver smag, og er du interesseret i en god dokumentar, er der rigeligt at godter gemt i Netflix' kiste.I skrivende stund har Netflix næsten 400 dokumentarer, og en del af dem omhandler it- eller teknologi, som absolut er værd at se.Vi har samlet en lille liste af dokumentarer om gigantiske hackingsager, esport og hacktivister, som du skal få set, inden dokumentarerne igen forsvinder fra Netflix.Tilbage i 2015 stod det kontroversielle datingsite Ashley Madison over for en katastrofe for både virksomheden og utroskab-sitets brugere.25 gigabyte af selskabets data blev lækket efter en hackergruppe ved navn The Impact Team havde fået adgang til selskabets servere, og det afslørede både brugernes identitet og ikke mindst Ashley Madisons lettere lyssky foretagender med bots og undersites.Dokumentaren Sex, Lies and Cyber Attacks går i bund med hacker-angrebet og viser følgeeffekterne af hacket.Hvordan blev nettet født, og hvad har et verdensomspændende netværk betydet for menneskeheden?Det er store spørgsmål som dokumentaristen Werner Herzog - som selv ikke engang ejer en smartphone - svarer på i dokumentaren om vores alle sammens internet.Dokumentaren kommer forbi nettets fødsel, kunstig intelligens, robotter, IoT og tech-ledere som Elon Musk, Tim Berners-Lee og Ted Nelson deler sine holdninger om internettets fremtid.Måske den mest anbefalelsesværdige dokumentar på listen.En af de mest kendte grupper med såkaldte "hacktivister" er gruppen Anonymous.Angiveligt opstået i Internettets slum, det berygtede forummet 4Chan, har Anonymous gennemført flere store angreb mod politiske eller kapitalistiske mål. Angreb som gruppen har gjort i den gode sags tjeneste - mener Anonymous selv.Dokumentaren "We Are Legion" forklarer, hvad Anonymous er og om de forskellige store angreb af den anarkistiske gruppe af anonyme hackere med Guy Fawkes-masker.Blandt andet var Anonymous indblandet i det arabiske forår og Occupy Wall Street.Esport - konkurrencebåret computerspil - er i rivende vækst, men hvad er det, der får mennesker fra hele verden til at sidde og se på andre spille computerspil?Og hvad er det, der får unge til at opgive studie og 9-til-17-job for at træne i virtuelle verdner dag ud og dag ind?All Work All Play følger flere League Of Legends-hold på vej til turnering med præmiesummer på flere hundrede tusind dollars, og vi selvom dokumentaren er amerikansk, er der flere danske ansigter i filmen.Den unge danske Søren "Bjergsen" Bjerg, en af verdens bedste League Of Legends-spillere, forklarer hvorfor han rejste hele vejen til USA for at følge sin drøm med sit hold, Team SoloMID.En god dokumentar for dem, der er interesseret i esport, men måske også for de forældre, hvis børn bliver draget af computerspil på konkurrenceniveau.Er du interesseret i esport kan du også se DR's serie om det danske top-hold i Counter Strike, Astralis, i disse dage på DR's hjemmeside.Der findes et utal af dokumentarer om Apples afdøde grundlægger Steve Jobs, men en af de bedste er uden tvivl Laura Craig Grays Billion Dollar Hippy.Dokumentaren fortæller hele Jobs rejse fra den famøse garage med Steve Wozniak ved Apples fødsel til sin død efter en længere sygdomsperiode med kræft.Det er en mere nuanceret dokumentar om Apple-grundlæggeren, der ikke glorificerer manden for alle Apples opfindelser og produkter, men fortæller om både opture og nedture.Kan du ikke få nok af Steve Jobs er den seneste Steve Jobs-film med Michael Fassbender også værd at finde frem.