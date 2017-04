Er Teslas Elon Musk gal eller genial? Her er hans vildeste ideer

Elon Musk får den en ene bizarre ide efter den anden. Er manden gal eller genial? Bedøm selv.

Elon Musk er især optaget af en ide om, at mennesket skal

kolonisere planeten Mars. Noget han mener er nødvendigt, hvis vi skal sikre menneskeracens overlevelse i det tilfælde, at Jorden bliver ramt af en destruktiv hændelse, der gør vores planet ubeboelig.

Han er måske de seneste års mest excentriske erhvervsmand, og løbende undrer folk sig: For er han genial, gal eller bare ekstremt opmærksomhedssøgende?Manden vi taler om er naturligvis den sydafrikansk-fødte iværksætter Elon Musk.Musk grundlagde sin formue ved at stifte betalingsvirksomheden X.com, der siden fusionerede med konkurrenten Confinity før den skiftede navn til det mere kendte PayPal.Sidenhen er han blev verdensberømt som stifteren af elbilsselskabet Tesla og rumfartsvirksomheden SpaceX.Men han er mindst lige så kendt for sine vilde ideer.Det fik vi endnu et eksempel på i sidste uge, da det kom frem, at han har stiftet virksomheden Neuralink. En virksomhed der skal udvikle computer-enheder, som kan implementeres i den menneskelige hjerne.Men det er blot en af flere mere eller mindre bizarre ideer, som han har fostret i løbet af de seneste år.Få et overblik over ideerne her:Lad os starte med det seneste påfund.I en tid, hvor udviklingen inden for kunstig intelligens går rasende hurtigt er der en reel risiko for, at mennesket på et tidspunkt bliver overhalet af maskinerne. Det mener Elon Musk i hvert fald.Den sciene-fiction begejstrede Elon Musk har tidligere vurderet, at det er sandsynligt, at mennesket i fremtiden bliver reduceret til en slags kæledyr for maskinerne."De vil ikke have brug for os, men måske vil de tolerere os og have os gående for deres egen fornøjelses skyld. Ligesom vi i dag har en huskat," sagde han sidste år til tech-konferencen, Code Conference i San Francisco.Elon Musk har dog en løsning på problemet.Mennesket skal have indbygget en såkaldt "neural lace" i hjernen. Vi skal med andre ord indbygge en computer i vores hjerne og dermed give os selv ekstra computerkraft. Som en slags digital hjælpemotor.Og det er netop den ide, som hans seneste virksomhed Neuralink skal udforske.Space X-stifteren har tidligere vurderet, at hans firma allerede i 2022 vil være i stand til at foretage en bemandet mission til Mars.Ved flere lejligheder har Musk fortalt, at han drømmer om at dø på Mars, men som han siger: "bare helst ikke under landingen".For at gøre Mars beboeligt er det nødvendigt at ændre klimaet på planeten, så det kommer til at minde om det, som vi har på Jorden.I et interview med det amerikanske talkshow Late Show with Stephen Colber fortalte Elon Musk, at han mener, at det er muligt at skabe denne typer klimaforandring på Mars ved at udløse en lang serie af atombomber i atmosfæren over polerne på Mars.Atombomberne vil ifølge Musk hjælpe med at opvarme planeten, smelte is og udlede CO2.En af af Elon Musks mere jordnære ideer handler om at revolutionære den kollektive transport med det, som han kalder for et "hyperloop". Det er en slags rørpost i stor skala.Her bliver passagerne fragtet i store kapsler, som bliver skudt gennem et kæmpe rør med ekstremt lavt lufttryk. Hastigheden kan nå op på 1200 kilometer i timen.Elon Musk har selv udtænkt ideen, men han er travlt optaget af sit arbejde med sine andre virksomheder, at han har valgt at gøre ideen tilgængelig for andre. I øjeblikket arbejder virksomheden Hyperloop One på at realisere ideen.Virksomheden har allerede etableret en testbane, og det er Elon Musks drøm at etablere en Hyperloop-forbindelse fra Los Angeles til San Francisco. En sådan bane vil gøre det muligt at tilbagelægge den knap 600 kilometer lange distance på 35 minutter.Derudover er der også blevet udvist interesse for Hyperloop i lande som Dubai, Schweitz og Rusland.Der er ligeledes blevet udarbejdet et 'case-study', der undersøger muligheden for etablere en Hyperloop-forbindelse mellem Stockholm og Helsinki.Elon Musk ideer er som regel banebrydende og revolutionerende. Men af hans seneste ideer er måske især overraskende, fordi den lyder så ordinær.Kort før jul sad Elon Musk fast i trafikken i Los Angeles, og han begyndte derfor at tweete sine frustrationer ud."Trafikken i LA driver mig til vanvid. Jeg har tænkt mig at bygge en tunnelbore-maskine og så bare begynde at bore."Det lød som en joke, men få måneder siden kunne det amerikanske erhvervsmagasin Bloomberg Businessweek fortælle, at Elon Musk få dage senere havde købtt domænenavnet BoringCompany.com. Og Bloomberg kunne desuden bringe billeder af de første prøveboringer, som startede i januar i år.Elon Musk forestiller sig, at det under LA vil være mulig at bygge et gigantisk netværk af tunneller, der kan huse motorveje, højhastighedstoge og en kommende Hyperloop-forbindelse.Blooomberg kan fortælle at Boring Company endnu ikke har nogle fuldtidsansatte og nogen klar forretningsmodel, men at selskabet formodentligt satser på at blive en del af statslige infrastruktur-projekter.Eksempelvis har den amerikanske præsident Donald Trump lovet at iværksætte en gigantisk infrastrukturplan.Alle mennesker på kloden skal i fremtiden have adgang til internettet via et kæmpe netværk af satelitter.Det mener Elon Musk tilsyneladende.Sammen med sin rumfartsvirksomhed Space X arbejder han i øjeblikket på en plan, hvor op mod 4.000 små satelitter skal sendes i kredsløb om jorden og udsende internetforbinelser ned til alle egne af vores kloden.Wall Street Journal skrev allerede om ideen i 2014, og efterfølgende var der stilhed om projektet. Men ifølge den britiske avis The Guardian søgte Space X i slutningen af sidste år den amerikanske stat om tilladelse til at gå i gang med projektet.I første omgang er det planen, at der skal sendes omkring 800 satelitter i kredsløb, og herefter kan netværket løbende blive udbygget med flere satelitter.I science-fiction-filmen The Matrix bliver vi fortalt, at intet er, som vi tror.For den verden vi tror, vi lever i findes ikke. I stedet lever vi i en digital simulation. Den såkaldte Matrix.I virkeligheden er vi ifølge filmen blot statister i en slags computerspils-virkelighed, der er udviklet af folk i fremtidenMen ifølge Elon Musk er den fortælling mere end blot et godt filmplot. Han vurderer, at der er en meget høj sandsynlighed for, at vi i dag også blot lever i en computer-simulation.Det fortalte han sidste år på tech-konference Code Conference.Han forklarede, at det stærkeste argument for dette er den hastige udvikling indenfor computerspil."For 40 år siden havde vi computerspillet Pong, der bestod af to firkanter og en prik. I dag har vi fotorealistiske 3d-simulationer, som millioner af mennesker kan spille samtidigt, og snart har vi virtual reality og augmented reality," siger han og uddyber:"Hvis vi forestiller os en hvilket som helst fremtidig udvikling på området, så vil spillene før eller siden blive helt umulige at skelne fra virkeligheden, " sagde han til konferencen.