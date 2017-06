"Når jeg holder foredrag plejer jeg at have en pose M&Ms med til de tilhørere, som kan bevise at deres branche ikke bliver ramt af ny teknologi. Jeg har indtil videre fået lov til at beholde posen."

Interview: Er du ikke i gang med Internet of Things endnu kan du komme meget meget langt for et par tusinde kroner - hvis du har risikovilligheden. Interview med Jon Bille, CEO i Bluefragments.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra Yousee og TDC Group Opstartstankegang og en helt ny flad struktur præger YouSees nye digitale setup Kort fra idé til handling og kunden i centrum er kodeord, der samler det digitale ansvar ét sted i det, YouSee kalder Digital Warehouse. | Læs mere

"Du kan komme meget meget langt for et par tusinde kroner hvis man har risikovilligheden" Jon Bille, Bluefragments

"Måske skal der sensorer på, men erfaringen er at der ofte er data til rådighed et eller andet sted." Jon Bille, Bluefragments