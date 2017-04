Morgen-brief: De vigtigste it-nyheder mandag morgen

3A-it klager over bagmands-politiet i bestikkelsessag. DI klar med 20 forslag til digitalisering. Nye problemer med Banedamnarks store it-projekt. Amerikanske telekæmper lover: Vi sælger ikke kunders data.

Velkommen til denne it-briefing mandag morgen, hvor Computerworld giver dig overblikket over morgenens vigtigste it-nyheder.DI Digital under Dansk Industri præsenterer 20 konkrete anbefalinger til at fremme digitalisering. DI Digital peger på, at det er vigtigt, at der i regeringens arbejde med digitalisering ikke kun sættes fokus på forholdene på arbejdsmarkedet, men "også virksomhedernes mulighed for at indfri de potentialer, der er i den digitale omstilling."Anbefalingerne er opdelt i fire hovedkategorier, nemlig offentlig digitalisering, investeringer, kompetencer samt politiske rammer for udnyttelse af ny teknologi.Blandt forslagene er, at al offentlig it bør konkurrenceudsættes, at der bør være mere deleøkonomi mellem virksomheder samt at der bør formuleres en årlig køreplan for ny teknologi til Folketinget.Du kan se alle forslagene her:It-selskabet 3A-it samt en chef i selskabet klager over bagmandspolitiets rolle i den efterhånden årelange bestikkelsessag, som har 3A-it og Atea i centrale roller.Ifølge Børsen har selskabet indgivet en klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, hvor 3A-it påpeger, at bagmandspolitiet ifølge selskabets opfattelse tilgodeser Atea i sagsbehandlingen.Ifølge 3A-it får Atea ‘bistand fra politi og anklagemyndighed' i langt større grad end det er tilfældet for 3A-it.Konkret har det ført til, at Atea fik mulighed for at planlægge et pressemøde til afvikling nogle timer efter, at bagmandspolitiet havde gennemført en ransagning hos 3A-it.Der er opstået nye problemer med Banedanmarks meget store it-projekt, Signalprogrammet til 19,6 milliarder kroner.Ifølge Ingeniøren er der opstået problemer med den franske leverandør Alstom.Ifølge et notat har Banedanmark ifølge Ingeniøren "varierende tillid til leverandørernes overholdelse af tidsplanerne."Desuden er der problemer i samarbejdet mellem Alstom og en række topoperatører, der skal have installeret udstyr i deres tog.Her belastes samarbejdet med Alstom af ‘dårlig kommunikation og ressourcer, som virker uprofessionelle,' hedder det.Tre af de store amerikanske internetselskaber - Comcast, Verizon og At&T - bedyrer, at de ikke vil sælge deres kunders data og søgehistorisk.Det sker efter, at det fredag kom frem, at de står til snart at få politisk grønt lys til i skjul at indsmale og videresælge individuelle data om deres brugeres net-brug.De tre selskaber påpeger dog, at de allerede i dag indsamler browserhistorik - blot ikke på individuelt niveau.