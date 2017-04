Google Gnome, det menneskelige hotspot og andre sjove it-løgnehistorier fra 1. april

Google løftede 1. april sløret for den nisselignende it-hjælper Google Gnome, som er en have-pendant til Google Home. Se den og mange andre sjove tech-løgnehistorier fra 1. april her.

Vanen tro blev der ikke sparet på løgnehistorier fra it-branchen 1. april, hvor både tech-medier, virksomheder og forskellige organisationer morede sig med at udsende mere eller mindre opfindsomme jokes.It-sitet iFixit har efterhånden etableret sig som top-leverandør af videoer, hvor selskabets teknikere splitter smartphones, tablet-computere, pc'er og andet fra hinanden for at se de komponenter, som de er bygget med.I erkendelsen af, at mange enheder bliver mindre og mindre kunne iFixit 1. april præsentere et helt nyt værktøjssæt i miniformat til arbejdet.Se videoen her:Google har haft nogen succes med den stemmestyrede kontrol-enhed Google Home, som kan anvendes til mange forskellige funktioner i hjemmet.1. april lancerede selskabet så omsider en variant til haven, nemlig Google Gnome. Den smarte lille fyr kan ifølge Google hjælpe dig med oplysninger om vejr og vind, med at tænde og slukke for vandet til vandslangen og andre have-relaterede opgaver.Ifølge Google er det vigtigt, at den lille gnom ikke overbelastes med dybsindige spørgsmål, da det kan få den til at bryde sammen.Se Google Gnome her:Det tyske teleselskab T-Mobile er klar med selskabet allerførtste wearable, den såkaldte T-Mobile Onesie-teknologi, der består af indvævede 4G LTE nanofibre, som gør, at brugeren reelt kommer til at fungere som et menneskeligt hotspot.Hidtil har wearable-området været udfordret af, at de forskellige enheder har været begrænset til kun at kunne udføre en enkelt funktion.Det ændre Onesie på, da den kan tracke og registrere hele kroppen - fra hjerterytme over åndedræt til lever-effekt.Ifølge T-Mobile er der tale om en kombination af trådløs teknologi, fitness og mode (i magenta).Se Onesie her:Netflix er træt af kun at sende ondemand, og derfor indfører selskabet nu ‘Netflix Live,' som kommer til at bestå af et konstant kværnende kommentator-spor.Med tjenesten vil kommentatoren Will Arnett nemlig kommentere lige den præcis den video, som du er ved at se.Se Netflix Live her:Ifølge Google er Holland et dejligt land, hvis det ikke lige var fordi, at det altid regnerDet vil selskabet gøre noget ved med ‘Google Wind'-projektet. Her vil Google sammenkoble alle Hollands 1.170 vindmøller og få dem til at køre den modsatte vej, så de skaber vindstrømme, der kan puste regntunge skyer væk.Google vil anvende Google Cloud Platform og machine learning til at udregne, hvor meget der skal til - og hvornår.Se Google Wind her:Kørsels-dele-tjenesten Lyft minder på nogle områder om omstridte Uber, og gør det på samme måde muligt at finde kørselslejlighed på en hurtig måde via en app.Men også det er for bøvlet, mener Lyft, der derfor nu præsenterer lift-handsken Mono, som gør det muligt at lande et lift med en Lyft-bil alene ved at løfte hånden.Se Mono her:De fleste bilister kender vel til det fænomen, at bilens horn ikke rummer muligheder nok til at udtrykke ens reelle følelser med dens ret ensidige lyd.Det vil Honda nu råde bod på med indførelsen af Honda Horn Emojis, som giver chaufføren af en Honda mulighed for via emijos på bilens rat at vælge mellem en række forskellige horn-lyde, der hver især udtrykker forskellige følelser.Man kan således med hornet udtrykke glæde, vrede, irritation, overraskelse og andre følelser, som vi alle kender til i trafikken.Se Honda Horn Emojis her:Også herhjemme blev der fortalt løgnehistoerer.Selv kunne vi fortælle om den ambitiøse it-mand Peter H. Rabeck Lassen, der netop havde landet en fed ordre hos Skat og derfor med forskellige midler søgte nye folk.Version 2 berettede om, at medarbejderne vil få fået implanteret RFID-chip, så de kan åbne døre, afregne i kantinen og lignende blot ved at vifte med hånden.Det kan du læse mere om her. Har du andre eksempler på gode løgnehistorier fra 1. april? Del dem i debatfeltet herunder.