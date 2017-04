Voldsom kritik af Google: Udnytter europæiske regler til at betale alt for lidt i skat

Google beskyldes for at betale alt for lidt i skat i Storbritannien i forhold til selskabets gigantiske omsætning, da Google bogfører i Irland, hvor skatteprocenten er lav.

Annonce:



Annonce:

Google har en mindre trækprocent end mange almindelige familier, og det er en ‘national skandale.'Sådan lyder kritikken af det amerikanske selskab fra Labour.Det sker efter, at Google har offentliggjort dets britiske skatteregnskab, som har fået øjenbrynene til at rejse sig og debatten til at bryde ud.Regnskabet viser ifølge BBC, at Google i perioden fra juli 2015 til juni 2016 omsatte for 1,03 milliarder britiske pund og landede 149 millioner pund i overskud før skat.Ifølge BBC viser tal fra Googles moderselskab, Alphabet, imidlertid, at Google snarere omsatte for seks milliarder pund i Storbritannien.Grund: Langt det meste af salget bliver bogført i Irland, hvor selskabsskatten er meget lav. I Storbritannien ligger selskabsskatten på 20 procent, mens den i Irland ligger på 12,5 procent.Hertil kommer, at Google bogfører en stor del af forretningen under udvikling og marketing, hvilket gør regnskabet uigennemsigtigt.Google indvilgede som led i et forlig med den britiske regering sidste år i at betale 130 millioner pund i ekstra-skat. Også dette beløb blev dengang kritiseret for at være for lavt. Google slipper for let, lød det fra ikke mindste Labour-partiet.Selv peger Google på, at selskabet altid overholder de gældende regler, samt at det har ansat flere tusinder medarbejdere i Storbritannien og lagt ‘betydelige investeringer' i landet.Også herhjemme bliver en stor del af Googles omsætning angiveligt bogført i Irland, hvor Google som så mange andre it-selskaber har sit europæiske hovedkvarter.De såkaldte skattelister viser således, at Google i 2015 betalte 3,4 millioner i skat i Danmark ud fra en oplyst skattepligtig indkomst på blot 12,2 millioner kroner.Ifølge Googles regnskab omsatte selskabet i 2015 for blot 166 millioner kroner i Danmark. Tidligere opgørelser har dog anslået, at Googles reelle omsætning i Danmark ligger i omegnen af to milliarder kroner, da langt hovedparten af ordrerne faktuereres fra Google Ireland Limited.Andre store it-selskaber som IBM, Accenture, CSC og Fujitsu betalte i 2015 0 kroner i skat i Danmark.Også Apple er involveret i en skatte-sag, der på samme måde har Irland i en central rolle. Dette skyldtes en særlig aftale med Irland, der i mange år betød, at Apple slap med at betale blot 0,005 procent af omsætningen i skat. Det svarer en til halvtredser for hver omsatte million kroner.EU har forlangt, at Apple betaler knapt 100 milliarder kroner tilbage i skat. Dette har Apple afvist.