Danske BEC i stort frasalg: Sælger datterselskab med 160 medarbejdere

It-selskabet BEC sælger sit datterselskab Schantz med 160 medarbejdere til en udenlandsk køber.

BEC-datterselskabet Schantz, der har 160 ansatte, sælges til en udenlandsk køber.Det oplyser BEC til Computerworld.Det er hollandske Keylane, som leverer forsikrings- og pensions-it i en række lande i Nordeuropa, der køber Schantz.Dermed skal Schantz satse på det europæiske marked, mens BEC fokuserer på teknologi til danske pengeinstitutter og den danske finanssektor."Vi har valgt at sælge Schantz, da deres potentiale rækker ud over landets grænser. BEC's primære fokus er at servicere pengeinstitutter, der opererer i Danmark, samt andre virksomheder i den danske finansielle infrastruktur," udtaler Kurt Nørrisgaard, der er administrerende direktør i BEC og bestyrelsesformand i Schantz.Computerworld kunne allerede i december fortælle, at BEC havde sat Schantz til salg, og at rådgivningsselskabet Atrium Partners var hyret til at styre salgsprocessen."Schantz' teknologier er til mere end Danmark, mens BEC's fokus ligger i Danmark," forklarede Kurt Nørrisgaard også i december til Computerworld.Schantz, der aflagde årsregnskab for 2016 for få uger siden, har i de senere år haft masser af vækst.Schantz fik i 2016 en omsætning på 200 millioner kroner og et resultat før skat på 15 millioner.BEC købte Schantz i 2007. Dengang var der 30 medarbejdere - hvilket altså nu er blevet til 160 medarbejdere.BEC forventer, at selve handlen er gennemført i anden halvdel af april 2017."... og prisen på handlen er fortrolig jf. købsaftalen," lyder det samtidig fra BEC.Derudover oplyses det, at Schantz vil fortsætte med at være underleverandør til BEC, som dels udvikler egne it-løsninger, dels indkøber og integrerer tredjepartsløsninger fra specialister som Schantz.BEC har i dag 650 ansatte. BEC kommer med årsregnksab om få uger.