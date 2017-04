Efter BEC's salg af stor afdeling til hollandsk selskab: Her er fremtiden for de 160 it-medarbejdere i Danmark

Hollandske Keylane, der køber BEC's datterselskab Schantz, har allerede en klar plan med, hvordan de 160 medarbejdere i Danmark skal indgå i koncernen.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Hollandske Keylane, der leverer forsikrings- og pensions-it i en række lande i Nordeuropa, køber BEC-datterselskabet Schantz.Som vi fortalte tidligere på dagen, betyder det, at de 160 medarbejdere, som Schantz har her i Danmark, nu får en ny arbejdsgiver.Spørgsmålet er nu, hvad det betyder for medarbejdernes fremtid, at der er tale om en international køber med base i Holland?Simon Gabrielsen, der er kommunikationsdirektør i BEC, siger til Computerworld, at det er den nye ejer, der skal udtale sig om medarbejdernes fremtid."Men vi aftager jo i dag produkter fra Schantz, og jeg kan sige, at vi aftager de produkter uændret. Vi er stadig kunde i Schantz på de samme vilkår," lyder det fra Simon Gabrielsen, der derefter henviser til Keylane for yderligere kommentarer om medarbejdernes fremtid.Hos Keylane fanger Computerworld Kim Leemreize, der er ansvarlig for marketing og kommunikation."Vi ser det som en mulighed for medarbejderne i Schantz. De vil forblive i Danmark, og vi vil få en bedre tilstedeværelse i de nordiske lande," siger hun."Der er nogle internationale muligheder, men hovedårsagen til, at vi gør det her, er for at få en bedre tilstedeværelse i de nordiske lande.""Vi har på nuværende tidspunkt ingen grund til at tro, at vi ikke kommer til at arbejde sammen med alle kollegerne i Schantz.""Nej.""Jeg beklager, men det afslører vi ikke nogen informationer om," siger Kim Leemreize.Keylane beskæftiger mere end 600 medarbejdere og leverer ydelser til mere end 100 forsikringsselskaber fra kontorer i Belgien, Tyskland, Holland, Norge, Sverige, England - og nu altså også snart Danmark.Schantz fik i 2016 en omsætning på 200 millioner kroner og et resultat før skat på 15 millioner kroner.BEC købte Schantz i 2007. Dengang var der 30 medarbejdere - hvilket altså nu er blevet til 160 medarbejdere.BEC forventer, at selve handlen er gennemført i anden halvdel af april 2017.