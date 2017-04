Test: Verdens tyndeste bærbare computer er blevet en anelse for tynd

Acer har i øjeblikket pokalen for verdens tyndeste computer, men er kompromisserne for mange i forhold til fordelene ved en næsten papirtynd computer?

Computeren er imponerende tynd, men føles solid og giver sig ikke, når du tager lidt hårdt fat i den. Foto: Morten Sahl Madsen

Specifikationer Processor: i5-7Y54 Dual Core (1.2/3.2 Ghz)

RAM: 8 GB LPDDR3

Lagerplads: 265GB SSD

Skærm: 13,3 tommer FullHD IPS LED (1.920 x 1.080 pixels)

WiFi: 802.11.a/g/n/ac

Batteri: 4-cell 42,66 Wh (cirka 8 timer)

Porte: 2 x USB C (1 indbygget Displayport), minijack-port.

Tastaturet har ikke taget synderlig skade af computerens anorektiske profil. Tasterne er stadig relativt høje og behagelige at skrive med, men afstanden mellem hver tast er måske en anelse for stor. Foto: Morten Sahl Madsen

Acer Swift 7 Plus: Gedigent samlekvalitet og gode materialer

Tastaturet virker imponerende godt taget den tynde skal i betragtning

Flot skærm med en opløsning på 1.920 x 1.080 pixels

Lavere pris end mange af konkurrenterne Minus: Der findes (næsten) lige så tynde computere med bedre hardware (og højere pris)

For meget mellemrum mellem tastaturets taster, og der er ingen baggrundsbelysning i tasterne.

Ingen touchskærm

9,98 millimeter.Det er tykkelsen på verdens tyndeste computer, Acer Swift 7.Det er den første computer, der går under 10 millimeter-mærket, og Acer stjæler dermed titlen fra HP's Spectre 13, der er en tyk basse med hele 0,2 millimeter mere i højden.Hele diskussionen om tyndest og lettest er ved at blive gammel at høre på, men Acer Swift 7 er unægteligt imponerende tynd.Spørgsmålet er så, om du kan leve med de uundgåelige kompromisser, når der bliver skåret i tykkelsen.Computeren måler kun 9,98 millimeter ifølge Acer, og vi har ikke et målebånd så præcist, at vi har kunne måle efter.Computerens chassis består hovedsageligt at metal i form af tyndt aluminium og plast på bagsiden og ved hængslerne.Farvepaletten har farverne guld og sort, og vi kan ikke finde ud af, om vi er fans eller det bliver for opsigtsvækkende. Dens storte finish er også en fedtfingermagnet uden lige.Skærmen er desuden dækket af en Corning Gorilla Glass 5-plade, hvilket ser flot ud, men reflekterer ganske meget lys. Ikke så fedt til udendørsbrug. Desværre er skærmen ikke en touch-skærm, hvilket i denne Windows 10-æra er lidt af et minus.Opløsningen er 1.920 x 1.080 pixels, hvilket er rigeligt på en 13,3 tommer stor skærm. Vi ville dog have ønsket, at skærmens kanter var mindre. En trend som både Lenovo og Dell praktiserer med sine computere.Da computeren kun er 9,98 millimeter tyk i lukket form, er der ikke plads til en almindelig USB A-port. Vi er stadig i det tidlige stadie af overgangen til USB C, hvor det meste tilbehør stadig benytter de gamle USB A-porte.Acer har dog smidt et par adaptere i pakken, og samtidig har Acer Swift 7 smidt hele to USB C 3.1-porte, hvoraf en kan benyttes til skærme via USB C-til-DisplayPort.Imens Acer Swift 7 er bedre udstyret end den lidt tykkere Apple Macbook 12, som kun har én almindelig USB C 3.1-port, savner vi Thunderbolt-porte på Swift 7, som du finder på eksempelvis HP's Spectre 13 eller på Dells XPS 13.Inde i computeren sidder en Intel Core i5-processor, men du bliver skuffet, hvis du regner med solid i5-regnekraft i den ultratynde computer.i5-processoren er en i5-7Y54 processor i Kaby Lake-familien, men læg særligt mærke til det lille "Y" i navnet.Y'et indikerer, at 7Y54-processoren er en af Intels strømsvage processorer, som langt fra kan yde det samme som sin navnebror, den almindelige i5-processor"Y", men som dog også kræver en aktiv blæser til at holdes kold.I praksis skal du se i5-7Y54 som en af Intels svagere Core m-processorer, som uden tvivl har sin plads på jord, så længe du ikke kræver alverden af computeren.Rent ydeevnemæssigt ligger Swift 7 sig ikke langt fra Apples Macbook 12 fra 2016, der har en Core m5-processor.Vi kunne bruge computeren til alt, hvad vi vil kalde basis-opgaver: Office, websurfing (+20 faner uden problemer) og lette spil som Civilisation V (med laveste grafikindstillinger). Det er ikke en spillecomputer, og det er heller ikke en computer til billede- eller videoredigering. Lightroom er for stor en mundfuld for computeren, ligesom det er for en Apple Macbook 12.Den strømbesparende processor er dog også med til at give computeren en udmærket batterilevetid trods det tynde chassis.Acer lover 9 timers batterilevetid i strømbesparende tilstand, og vi ramte i gennemsnit cirka 7,5 timer ved almindelig, daglig brug med lysstyrken på 50 procent.Til sidst vil vi sige tak til Acer. På den testede model var der ingen bloatware - forudinstalleret software, som ingen gider have - men det er uvist, om det kun er på testmodellen her.Computeren er udstyret med en lidt atypisk lang trackpad, der fungerer langt bedre end mange andre producenters trackpad.Vi er ikke oppe på Apple-niveau, men Acer har i den grad oppet sig de seneste år på trackpad-området i forhold til sit tidligere plastikpjat.Som på de fleste nyere trackpad kan du glide tre fingre op ad trackpadden og aktivere Windows 10's multitasking-vindue, og med tre fingre fra side til side kan du hurtigt skifte imellem aktive programmer.Vi er dog lidt ambivalente ved tastaturet. Tasterne er højere end forventet på så lille en computer og tasterne er i et blødt materiale, men afstanden mellem hver enkelt tast er lidt for stor, og det fik anmelderen her til at skrive mere forkert end nødvendigt.Andre på redaktionen blev straks forelsket i tastaturet, så det er en smagssag.Vi vil i hvert fald sige, at tastaturet er bedre at skrive på end computerens nok nærmeste konkurrent, Apples Macbook 12.Acer Swift 7 er verdens tyndeste computer, og selvom titlen nok ikke forbliver Acers igennem hele 2017, så er det imponerende, at vi i dag har en computer, der er under en centimeter tynd.Du betaler så sandelig for det tynde design, både med hardware og med din tegnebog. Computeren koster 7.700 kroner på nettet, og det tynde chassis har ikke plads til blæsere og derfor ingen større processor end en i5-7Y54 "Formerly-known-as-core-m5".Vi kunne godt have ønsket os en lidt tykkere computer mod lidt bedre specifikationer.Omvendt fungerer computeren og dens processor fint til lette arbejdsopgaver, og batterilevetiden er udmærket. Hvis du kan leve med computerens guld og sorte-udseende, er det en fin mobil computer.Og står du og overvejer en tynd Macbook 12 til mindst 10.000 kroner, men kan leve med Windows, kan Acer Swift 7 være et billigere og godt alternativ.Hvis du hungrer efter stærkere hardware, men stadig i et tyndt design, kan du for cirka 3.000 kroner mere købe en HP Spectre 13, der kommer med en ægte i7-processor - ingen "Y"-skidt her - og Thunderbolt 3.0-porte til hurtigere overførsel.