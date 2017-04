Computerworld Summit 2017 er skudt i gang: Det taler it-Danmark om i de næste otte timer

Mere end 500 it-beslutningstagere og leverandører samles netop nu til Computerworld Summit 2017. Se programmet med de vigtige it-emner.

Hvordan katalytisk innovation, disruption og de næste 95 procent af digitaliseringen former fremtiden. Fortalt med indsigt og humor af Henrik Schärfe, stifter og CEO i Foundation Autonomous og tidligere professor i informationsvidenskab ved AAU.

Hør Dansk Supermarkeds head of digital Toke Lund fortælle om de digitale muligheder, som organisationen fokuserer på, og hvordan organisationen arbejder med den generelle digitale transformation.

Hør Julien Simon fra Amazon fortælle om de mange muligheder ved kunstig intelligens og billedgenkendelse.

It-beslutningstagere, it-professionelle og it-leverandører stimler tirsdag sammen på SAS Radisson Blu Scandinavia på Amager til Computerworld Summit 2017.Det er fjerde år i træk, at konferencen afholdes. I år er 525 deltagere tilmeldt konferencen.Samtidig er der 26 it-virksomheder med som partnere, der viser konkrete løsninger og koncepter frem og deler ud af viden om strategi og forretningsudvikling inden for digitalisering og it."Det er vigtigere end nogensinde at bringe brugere og leverandører af it sammen," siger Lars Jacobsen, der er chefredaktør på Computerworld."I dag skal alle virksomheder og organisationer være digitale helt ind til benet. Samtidig skal der være styr på it- og datasikkerheden, og man skal på et organisatorisk og forretningsmæssigt plan være gearet til at møde en fremtid, som ingen rigtig kender.""Det er det arbejde, de overvejelser og den fremtid, vi sætter fokus på på Computerworld Summit 2017," siger Lars Jacobsen.I løbet af dagen vil deltagerne på Computerworld Summit kunne høre hele 21 forskellige indlæg i plenum og i spor samt deltage i rundbordsdiskussioner, hvor der er mulighed for at komme ekstra godt i dybden med it-emnerne.På Computerworld Summit 2017 kan du blandt andet høre indlæg fra Google, Miracle, Amazon, Veeam, Dell, Oracle og flere andre.Computerworld Summit 2017 er allerede i gang, og de første talere er i gang på scenerne.Summit varer dog hele dagen, så hvis du arbejder professionelt med it (og ikke er leverandør), er du velkommen til at møde op på SAS Radisson Blu Scandinavia på Amager.Så får du gratis adgang til konferencen via Computerworlds medarbejdere, der er på stedet.