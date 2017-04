Microsoft drejer nøglen om på sit store open source-site: CodePlex lukkes ned til jul

Microsoft lukker efter 11 år selskabets store opensource-site, CodePlex, der er hjemsted for tusindvis af open source-projekter. Alle projekter skal nu flyttes.

Microsoft drejer nøglen om på selskabet store open source-projektsite, CodePlex.Det kommer til at ske til jul, hvor Microsoft slukker for sitet, der i dag anvendes til at hoste og dele open source-projekter samt til at downloade forskellige open source-projekter.Det er 11 år siden, at Microsoft åbnede open source projekt-sitet som et sted ‘til at dele software,' som det hed dengang.Nu er tiden kommet til at lukke. For open source skal deles et andet sted, lyder det fra Microsoft, nemlig på GitHub."Vi har gennem årene set, at mange CodePlex-projekter flytte. "GitHub er de facto-stedet til deling af open source-projekter, og langt de fleste open source-projekter er migreret derover," lyder det fra Microsoft som begrundelse for lukningen.Microsoft har allerede selv flyttet en lang række af selskabets open source-aktiviteter over på GitHub.Det gælder blandt andet projekter med Visual Studio Code, TypeScript, .Net og det såkaldte Cognitive Toolkit."Vores GitHub-organisation har i dag mere end 16.000 open source-bidragsydere, og det er flere end nogen anden organisation," lyder det fra Microsoft.Har man som open source-mand aktiviteter på CodePlex er der ingen grund til vild panik.Microsoft vil i forbindelse med lukningen tage en fuld backup af sitet, hvor efter sitet og dets servere lukkes ned.Herefter vil CodePlex alene være tilgængelig i en read-only letvægtsversion, hvor man vil kunne browse rundt i alle publiserede projekter og deres kildekoder, dokumentation og så videre, ligesom man vil kunne downloade projekter i flytbare formater som Markdown og JSON, meddeler Microsoft.Har man brug for hjælp, har Microsoft offentliggjort denne vejledning, Selskabet er desuden på trapperne med et migrerings-værktøj.Der lå i 2012 mere end 28.000 projekter på CodePlex.Microsoft har i de senere år for alvor taget open source til sig.Blandt er hele .Net-serverstacken open source, hvilket du kan læse mere om her:Ligeledes er en række Linux-distributioner blevet indlemmet i Microsofts univers.Det kan du læse mere om her: