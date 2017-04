Morgen-brief: De vigtigste it-nyheder tirsdag morgen - VW-biler har mistet ydeevne efter software-opdatering

VW-biler har mistet ydeevne efter software-opdatering. Musikbranchen: Vi går glip af 100 milioner kroner. Danske Logpoint får kapitalindsprøjtning på 70 millioner kroner. Skat under stort tidspres med EFI-afløser: Gælden nærmer sig 100 milliarder kroner.

Velkommen til it-briefingen tirsdag morgen, hvor Computerworld giver dig overblikket over morgenens vigtigste it-nyheder.Svenske Teknikkens Värld skriver efter en test, at en række af VW's dieselbiler har fået dårligere ydeevne, efter de har fået opgraderet deres software.Opgraderingen fjernede de indstillinger, der gjorde, at bilernes udledning blev skjult, hvilket førte til den såkaldte-skandale.Nogle af bilerne har mistet helt op til 10 procent af deres ydeevne, skriver svenskerne. VW vil ikke kommentere oplysningerne, før selskabet selv har testet.Danskerne hører og streamer musik som aldrig før, men det er ikke noget, der på den måde smitter af på musiksselskaberne.På trods af en samlet vækst i omsætningen med ni procent i Danmark mener Brancheorganisationen Ifpi, at markedet er præget af ulige vilkår.Ifølge Ifpi er YouTube den største musiktjeneste i Danmark, men selskabet undslår sig med en EU-lov i hånden for at betale fuld pris til rettighedshaverne."Musiklivets indtægter fra YouTube svarer vel til, hvad et par pølsevogne omsætter for på Rådhuspladsen. Det skriger til himlen, når man tænker på, hvor populær tjenesten er. Derfor er der behov for, at politikerne gør lovgivningen mere tidssvarende. Formålet bør være at skabe fair konkurrence og afspejle den digitale virkelighed, vi lever i," lyder det fra Ifpi-formand Henrik Daldporh.Kapitalfonden Evolution Equity Partners skyder 70 millioner kroner ind i det danske it-sikkerhedsfirma Logpoint, skriver Børsen.Selskabet har i dag omkring 300 kunder i primært Danmark. Direktør Jesper Zerlang siger til avisen, at de 70 millioner kroner skal bruges til at få forretningen til at vokse i Frankrig, Tyskland og England.Logpoint betragter giganter som IBM, HP samt Splunk som sine hovedkonkurrenter. Ifølge Børsen har flere kapitalfonde været interesserede i at investere i selskabet.Skatteministeriet er under stort pres for at få færdigtudviklet afløseren til det kuldsejlede EFI-projekt, som KMD stod bag. Systemet skal inddrive skattegæld fra danskerne, og uden det vokser gælden eksplosivt.Version 2 beretter, at ministeriets programchef, Thomas Monefeldt, har fortalt, at danskernes skattegæld i januar rundede 100 milliarder kroner.Det er Netcompany, der har vundet opgaven med at udvikle det nye system, som er baseret på Oracle.