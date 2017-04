Helt vild udvikling: Tesla er nu mere værd end hele Ford

Senere på året ventes det, at Tesla vil sende de første udgaver af den nye og billigere Model 3 på markedet.

Selvom Ford producerer langt flere biler og leverer sunde overskud, må virksomheden se sig overhalet af opkomlingen Tesla.

Den amerikanske bilgigant Ford Motor Company, der for 113 år siden blev stiftet af Henry Ford, må nu se sig overhalet af en opkomling.For på aktiemarkedet har elbilsselskabet Tesla nu for første gang en højere markedsværdi end den hæderkronede amerikanske bilgigant.Udviklingen illustrerer ifølge den amerikanske avis New York Times , at aktiemarkederne i stigende grad har et pessimistisk syn på udviklingen i den traditionelle autobranchen.Samtidig er kursen på Tesla-aktier gennem de seneste dage steget kraftigt. Det skyldes blandt andet nyheden om, at Tesla i det seneste kvartal har produceret 25.000 biler og dermed er godt på vej til at opfylde virksomhedens mål om at producere 50.000 biler i den første halvdel af 2017.Derudover ventes det, at Tesla i andet halvår af 2017 vil lancere en ny og billigere elbil, Model 3, der allerede er blevet forudbestilt 300.000 gange.I 2018 forventer Tesla at producere 500.000.Et tal der dog blegner sammenlignet med Ford, der årligt producerer i omegnen af seks millioner personbiler og leverer overskud i milliard-størrelsen.Men til gengæld kan Tesla tilbyde investorerne et stort vækstpotentiale, lyder det ifølge New York Times."General Motors og Ford er måske sunde virksomheder, der tjener masser af penge, men Tesla tilbyder noget helt andet som Wall Street elsker meget mere: 'Potentiale for dramatisk vækst'," siger Karl Brauer, redaktør for Kelley Blue Book der er et analysehus for autobranchen, til New York Times.Da det amerikanske aktiermarkeder lukkede i går havde Tesla en markedsværdi på lige 340 milliarder danske kroner, mens Fords markedsværdi ligger på lige knap 318 milliarder kroner.Fortsætter Tesla-aktien sin optur er det ikke urealistisk, at den fremadstormende elbilsvirksomhed også kan overhale General Motors, der har en markedsværdi på 360 milliarder kroner.Der er dog et stykke vej o til den tyske bilgigant Volkswagen, der i skrivende stund har en markedsværdi på 516 milliarder kroner.