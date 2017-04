Amazon i ny stor nordisk datacenter-satsning - men valget faldt ikke på Danmark

Den svenske hovedstad Stockholm bliver centrum for AWS' nye store nordiske cloudsatning.

Selvom Danmark er ved at positionere sig selv som en attraktiv datacenter-nation, så har den amerikanske cloudgigant Amazon Web Services (AWS) valgt at gøre Stockholm - og altså ikke Danmark - til centrum for en ny datacenter-satsning.Det meddeler AWS i en pressemeddelelse.Amazon har planer om at åbne i alt tre nye datacentre i udkanten af den svenske hovedstad, hvor centrene vil blive placeret i byerne Västerås, Eskilstuna og Katrineholm.Ifølge det svenske erhvervsmedie Dagens Industri: Digital er det Amazons ambition, at den nye datacentersatsning skal sikre mindre nedetid og højere maksimale hastigheder for virksomhedens nordiske cloud-kunder.Dermed kan danske AWS-kunder også forvente fordele i form af blandt andet en lavere latency.AWS begrunder ifølge Dagens Industri valget af vores naboland med, at den svenske hovedstad er kendt for et stærkt iværksætter-miljø, der gennem de seneste år har fostret adskillige fremadstormende virksomheder, der er bygget på AWS' infrastruktur.Her i blandt spilvirksomheden Mojang, der står bag Minecraft og som for få år siden blev opkøbt af Microsoft, der paradoksalt nok er en konkurrent til AWS.Den svenske streaming-gigant Spotify har ligeledes været AWS-kunde gennem mange år, men sidste år valgte Spotify dog at flytte sin forretning over på Googles cloud-tjeneste.Det nye svenske datacenter bliver modtaget med stor begejstring i vores naboland, hvor Facebook allerede har et stort datacenter i den nordsvenske universitetsby Luleå."Det her er stort for Sverige, og det vil være med til at udvikle Sverige som et digital forgangsland. Når Amazon vælger at lægge så stor en investering her viser det, at vi er konkurrencedygtige på mange områder," lyder det fra den svenske erhvervsminister Mikael Damberg ifølge Dagens Industri: Digital