Apple sender en lige højre mod britisk chip-gigant, og det kan være led i en lusket plan

I fremtiden vil Apple udvikle sin egen GPU, og det bliver dyrt for aktionærerne i den britiske chip-gigant Imagination Technologies. Men ifølge en britisk investeringbank kan det hele være et led i en smart plan.

Annonce:



Annonce:

Annonce:







Apple har besluttet, at virksomheden i fremtiden vil designe sine egne grafik-processorer (GPU'er) i stedet for at bruge den britiske chip-gigant Imagination Technologies som leverandør.Det skriver nyhedsbureauet Reuters Imagination Technologies har gennem adskillige år produceret GPU-chips til Apples iPhones, iPads og Apples smartwatch, Apple Watch.Det betyder, at Apple samlet set har stået for halvdelen af omsætningen i virksomheden.Derfor fik det også store konsekvenser for chip-virksomhedens aktiekurs, da det i går blev meddelt at Apple ikke længere vil benytte sig af virksomhedens grafik-chips.Ifølge Reuters sendte nyheden den britiske chip-producents aktiekurs ned med mere end 70 procent.I løbet af de næste 15 til 24 måneder er det planen, at Apple vil holde op med at anvende Imagination Technologies chip.I stedet vil Apple designe sin egen GPU på samme måde, som virksomheden selv designer sine egne processorer til iPhone, iPad og Apple Watch.En aktieanalytiker hos investeringsselskabet Investec mener ifølge Reuters, at det er den største risiko ved Imagination Technologies forretningsmodel, der nu er blevet realisteret.Ifølge Reuters har Imagination Technologies dog længe tvivlet på, at det vil være muligt for Apple at designe sin GPU uden at krænke virksomhedenes patenter.Derfor kan der vente en juridisk tvist forude, når Apple egen GPU ser dagens lys.Men den amerikanske tv-station CNBC skriver på sin hjemmeside, at den britisk investeringsbank Jefferies i et notat vurderer, at udmeldingen fra Apple kan være led i en smart manøvre, hvor Apple forsøger at presse Imagnination Technologies aktiekurs så langt ned, at Apple kan opkøbe virksomhed til spotpris.For ifølge Jefferies kan nyheden om, at Apple vil udvikle sin egen chip sende Imagination Technologies så langt ud i tovene, at virksomhedens aktionærer ikke ser anden mulighed end at sælge.Apple ejer i forvejen 8 procent af aktierne i Imagination Technologies.Men med et opkøb Apple få adgang til en virksomhed med stor erfaring og mange patenter indenfor udvikling af grafikprocessorer.Noget som kan gavne Apple, hvis virksomheden som det i øjeblikket går rygter om er i gang med en større satsning inden for virtual reality og augmented reality.