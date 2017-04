Apple giver undskyldning til svigtede professionelle kunder: "Men næste år er vi klar med fremragende nyheder"

Apples professionelle maskine Mac Pro ser måske smart ud, men designet betyder, at det for Apple er en kompliceret affære at holde den up-to-date.

Apple undskylder for at have svigtet de professionelle kunder og lover, at der er nye produkter på vej.

"Vi har store planer for iMac'en, og vi vil begynde at tilbyde konfigurationer af iMac'en, der specfikt henvender til pro-kunderne."

Der er gode nyheder til Apples professionelle kunder.For Apple arbejder på en ny modulær Mac Pro-computer samt en helt ny Apple-skærm, som afløser for den såkaldte Thunderbolt-skærm Apple pensionerede sidste år Og det er ikke bare rygter.Nej, det er noget så sjældent som et helt håndgribeligt løfte fra Apples magtfulde marketingsdirektør Phil Schiller, som samtidig beklager at Apple gennem de seneste fire år har forsømt at opdatere Mac Pro'en:"Vi undskylder for, hvad der er sket med Mac Pro, og vi kommer i stedet med en fremragende erstatning for den," siger Apple-bossen til det amerikanske tech-medie Techcrunch , der sammen med en række udvalgte medier og bloggere har været inviteret til en eksklusiv pressebriefing hos Apple.Phil Schiller løfter dog ikke sløret for nogen lanceringsdato, men der er dog god grund til at væbne sig med tåldmodighed.For Phil Schiller oplyser, at den nye Mac Pro ikke når at blive klar til lancering i år.Til gengæld kan han afsløre, at Apple senere på året vil være klar med en opdateret udgave af iMac-computeren, der også bliver anvendt af mange professionelle."Vi har store planer for iMac'en, og vi vil begynde at tilbyde konfigurationer af iMac'en, der specfikt henvender til pro-kunderne," siger Phil Schiller ifølge det amerikanske medie Buzzfeed , der også deltog ved briefingen.Apple afslører ikke, hvad de nye profesionelle konfigurationer kommer til at bestå af, men Phil Schiller fortalte i meget klare vendinger, at du ikke skal forvente en ny iMac med touchskærm."Touch er ikke i nærheden af at være på den liste, som pro-kunderne er interesserede i. De er interesseret i ting som ydelse, lagerplads og udvidelsesmuligheder," lyder det ifølge Buzzfeed fra Phil Schiller.Udmeldingerne fra Apple kommer efter, at den californiske virksomhed gennem det seneste år er blevet mødt med kritik fra professionelle kunder, som i stigende grad føler sig overset af Apple, der i dag ser ud til at koncentere sig mere og mere om iPhonen og det lukrative forbruger-marked.Eksempelvis er det hele fire år siden, at Apple sidst har opdateret Mac Pro-maskinen, mens den nye Macbook Pro er blevet kritiseret for at mangle USB-porte samt have for sløve processorer.Årsagen til de manglende opdateringer af Mac Pro-computeren skyldes ifølge Phil Schiller enhedens kompakte design, derikke levner plads til de nødvendige opdateringer.Designet af den nye Mac Pro forbliver endnu en hemmelighed, men Phil Schiller oplyser, at det bliver mere modulært end det nuværende, hvilket gerne skulle betyde, at det i fremtiden bliver lettere at opdatere den med nye komponenter."Vi er i øjeblikket i gang med en proces, hvor vi fuldstændig gentænker Mac Pro'en. Vi har et team, der arbejder på det lige nu, og det er vores mål, at den får en arkitektur, der gør det muligt for os løbende at opdatere den," siger Phil Schiller ifølge Apple-bloggeren John Gruber , der også var inviteret til briefingen.