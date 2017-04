Dansk outsourcing-bølge på vej: Derfor vil virksomhederne outsource i stor stil

50 procent af de danske virksomheder forventer at øge graden af outsourcing og peger især på én årsag til det.

Det kan godt være, at it-outsourcing allerede har fyldt meget i mange danske virksomheder i en årrække, men outsourcing-bølgen er ikke slut endnu.Både nordiske og danske virksomheder forventer nemlig at øge graden af it-outsourcing i de kommende år.Sådan lyder konklusionen i en ny rapport om outsourcing-markedet, som PA Consulting Group udgiver i samarbejde med Whitelane.'The 2017 Nordic IT Outsourcing Study' er baseret på mere end 1.000 unikke outsourcing-kontrakter samt uddybende svar fra flere end 330 respondenter i hele Norden.Det er femte år i træk, at konklusionen i rapporten er, at virksomhederne vil øge graden af outsourcing.77 procent af de adspurgte virksomheder vil ifølge PA Consulting fortsætte med at outsource på samme niveau som sidste år, og heraf vil 44 procent outsource mere.Også i de danske virksomheder står der mere outsourcing på agendaen.Her forventer 50 procent af virksomhederne at outsource mere, end de gjorde sidste år, en mindre stigning på tre procent, lyder det i rapporten.26 procent af de danske virksomheder vurderer, at outsourcing-graden vil forblive på samme niveau, mens kun ni procent vil outsource mindre.Det betyder også, at Danmark og de øvrige nordiske lande ligger stort set midt i feltet i forhold til resten af EU, når man ser på graden af outsourcing.Det er samtidig værd at bemærke, at andelen af virksomheder i Norden, der vil outsource mindre, er faldet fra 15 procent til 9 procent.En større andel af virksomhederne svarer dog, at de endnu ikke ved, om de kommer til at outsource mere, på samme niveau eller mindre end sidste år.I Danmark drejer det sig om 15 procent af virksomhederne - en stigning fra 11 procent sidste år.PA Consulting skriver i rapporten, at det er muligheden for at fokusere på kerneforretningen og lade andre om at stå for ikke-kerneydelser som it, der får virksomhederne til at outsource."62 procent af de danske respondenter angiver ønsket om at fokusere på kerneforretningen som den væsentligste grund til at outsource.""Herefter følger ønsket om at opnå en reduktion i omkostningerne med 59 procent, mens 53 procent nævner adgangen til de rette kompetencer og ressourcer på en fleksibel og skalerbar som en væsentlig årsag," skriver PA Consulting."Innovation, altså serviceudbyderens evne til proaktivt at drive innovationen for kunden ved at introducere nye teknologier og services, er blevet vigtigere for virksomhederne. 23 procent af de nordiske virksomheder nævner det som en af deres top 3 grunde til at outsource."Læs mere om outsourcing og rapporten fra PA Consulting og Whitelane senere i dag på Computerworld.