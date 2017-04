Dansk Supermarked vil samle alle e-butikker på egen markedsplads - men Coolshop har allerede en markedsplads: "Dansk Supermarked burde overveje at bruge Coolshop som markedsplads i stedet"

Dansk Supermarked har omdannet webshoppen Wupti.com til en markedsplads. Det er fremtiden for dansk e-handel, mener Cooshop, der selv lancerede en lignende markedsplads for lang tid siden.

Dansk Supermarked vil omdanne webshoppen Wupti til en markedsplads, hvor danske e-handlere kan sælge deres produkter.Initiativet skal ruste Dansk Supermarked til kampen mod Amazon, der sidder på en stadig større del af den danske e-handel, selv om den amerikanske e-handels-kæmpe endnu ikke er officielt til stede på det danske markedHos den nordjyske webshop Coolshop introducerede man imidlertid allerede et markedsplads-koncept for halvandet år siden."Dansk Supermarkeds initiativ er sådan set old news. Jeg ved godt, at I journalister måske ikke er klar over det, men vi gik i luften med vores markedsplads for halvandet år siden. Det var en beslutning, som vi tog for snart fire år siden, og siden da har vi investeret millioner af kroner i det. Det har været vores dyreste it-projekt nogensinde," siger Jacob Risgaard, marketingschef og medstifter af Coolshop, til Computerworld.Dansk Supermarked har proklameret, at det er ambitionen at Wupti.com skal samle den danske e-handels-branche til kampen mod Amazon.Coolshop vil ikke udelukke, at virksomheden på et tidspunkt vil eksperminentere med at sælge produkter via Wupti.com."Men omvendt burde Dansk Supermarked måske også overveje at bruge Coolshop som markedsplads istedet," lyder det fra Jacob Risgaard.Coolshop-stifteren forklarer, at han ikke er i tvivl om at markedsplads-modellen er fremtiden for dansk e-handel."Der vil altid være plads til små specialiserede e-shops, men jeg er ikke tvivl om at markedsplads-modellen er fremtiden for butikker som vores, der er en slags digitale stormagasiner ," siger han.Fordelen ved markedsplads.modellen er, at der bliver skabt en effekt, hvor et større udbud af sælgere er med til sænke prisen.Det tiltrækker flere kunder og gør markedspladsen mere attraktiv. Og det tiltrækker endnu flere sælgere.Samtidig kan markedspladsen være en god mulighed for butikker, der ikke har ressourcer til selv at opbygge en e-handelsforretning og stå for markedsføringen.Hos Coolshop går man desuden målrettet efter at rekruttere udenlandske e-handels-butikker, som gerne vil sælge til danske kunder, men eksempelvis ikke er interesseret i at investere i etableringen af en dansk-sproget hjemmeside"Det er også en god mulighed for danske forbrugere, der ofte kan spare meget på at handle i Tyskland, men som ikke er fortrolige med at handle på tyske hjemmesider. I øjeblikket har vi også en del engelske sælgere, der på grund af pundets kursudvikling ser en god forretning i at sælge til danskerne," siger han.Markedspladsen er den del af Amazons e-handelsforretning, der i disse år skaber den største omsætningsvækst.Jacob Risgaard forklarer, at Coolshop har ambitioner om, at markedspladsen i fremtiden skal stå for en betydelig del af omsætningen."Vores mål er, at markedspladsen i løbet af de kommende år skal stå for halvdelen af vores omsætning. Vi er der ikke helt endnu, men vi er godt på vej," forklarer han.Forretningsmodellen for virksomheder som Coolshop, Wupti og Amazon er, at de til gengæld for at stille platformen til rådighed tager en procentdel af salgsprisen.Ifølge Jacob Risgaard tager markedspladser typisk et sted mellem 5 og 15 procent af salgsprisen, mens Coolshop dog også tilbyder en abonnementmodel, hvor sælgerne kan betale et fastbeløb om måneden mod til gengæld blot at aflevere het ned til procent af salgsprisen.