Samsungs fjernsyn er en sikkerhedsmæssig katastrofe: "Måske den dårligste kode, jeg nogensinde har set"

Sikkerhedsekspert finder mere end 40 alvorlige sikkerhedshuller og manglende krypteringer i Samsungs fjernsyn med Tizen-styresystemet.

Fjernsyn er ikke længere blot en skærm til at vise et tv-signal, men i stedet en lille computer i sig selv med apps, tjenester og internetforbindelse.Og alt imens vi forelsker os i fjernsynets flotte 4K-opløsning, HDR-farver og det millimetertynde design, er det de færreste, der skænker fjernsynets sikkerhed en tanke.Ifølge mediet Motherboard er Samsungs selvudviklede Tizen-platform en "hackers drøm" med over 40 kritiske nul-dagssårbarheder i softwaren, som kan tilgås uden at være i fysisk kontakt med fjernsynet.Tizen-systemet benyttes både på nogle af Samsungs fjernsyn samt flere at selskabets smartwatches."Det er måske den dårligste kode, jeg nogensinde har set. Alt hvad der kan gøres forkert, er blevet gjort forkert, og det ligner, at en førsteårsstuderende har skrevet softwaren," forklarer Amihai Neiderman, en israelsk forsker ved Kaspersky Labs Security Summit ifølge Motherboard.Imens alle de 40 fundne fejl betød, at Tizen-fjernsyn kunne fjerntilgås, var der særlig en fejl, der var ekstra kritisk.Sårbarheden tillod kriminelle at overtage Tizen Store - OS'ets app-butik - for at videregive ondsindet kode direkte ind i tv'et.Han fandt også ud af, at Samsungs programmører ikke benytter SSL-kryptering i fjernsynet.Samsung har også planer om at benytte Tizen i sine kommende smarte køleskabe og vaskemaskiner.Sikkerhedsforskerens påstande kommer i kølvandet på WikiLeaks-afsløringerne om CIA, der angiveligt har kunne hacke et Samsung-TV til overvågning. Dokumenterne afslørede dog også, at CIA fysisk skulle tilgå fjernsynet for at implementere den ondsindede software, men det er der åbenbart ikke længere brug for.I første omgang var Samsung afvisende over for påstandende om, at der skulle være så alvorligt et sikkerhedsproblem med selskabets fjernsyn.Dog ændrede Samsung mening ifølge Motherboard, og samarbejder nu med sikkerhedsforskeren for at få lukket potentielle huller.Tilfældet med sikkerhedshuller i Samsungs Tizen-TV er langt fra en ensom svale. Efter at flere af vores dagligdagselektronik i stigende grad bliver forbunden på en eller anden måde, stiger antallet af enheder, som kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Problemet er stort, da forbundne enheder langt fra altid modtager opdateringer.Det førte blandt andet til et gigantisk "IoT-angreb" i efteråret, hvor printere og andre forbundne enheder var en del af et større DDOS-angreb.