"Der er mange følelser involveret i Brexit. Jeg kom til England på grund af EU, og jeg ville ikke være her, hvis det ikke var på grund af EU, der gjorde, at det var meget nemt at flytte hertil.



Jeg har aldrig skænket min nationalitet en tanke, og jeg er fransk statsborger. Jeg har aldrig forsøgt at få et britisk pas, men min søn på fire år har kun et britisk pas.



Der har altid været store muligheder i London, men jeg tror, at andre steder nu vil overtage ‘the London-opportunity,' og det kan godt bekymre mig lidt - ikke så meget for mig selv som for de nye generationer.



Jeg rejste jo fra kontinentet til Storbritannien, og måske kommer brexitten til at betyde, at min søn om 15 år tager turen den anden vej.



Min søn går på en folkeskole i London, hvor 60-70 procent af forældrene ikke er britiske. Der er danske, franske, tyske, italienske og polske forældre, og mange af deres job er på en eller anden måde EU-relaterede, så mange af dem er bekymrede og usikre på deres fremtid.



Professionelt er jeg ikke så bekymret. Alle Interxions store datacentre ligger på kontinentet og ikke i Storbritannien, og vi har en god forretning.



Men vi har den udfordring, at vores hovedkvarter, hvor jeg arbejder, ligger i London og placering af HQ handler jo om at finde et sted, hvor der er adgang til høj-kompetente folk til fornuftig pris.



Her er London god. 75 procent af Interxions ansatte i hovedkvarteret er non-britiske, og arbejdskraftens fri bevægelighed betyder da noget for os, men her skal vi nok klare den.



På den lange bane tror jeg, at det kommer til at gå langsomt ned ad bakke for England efter Brexit. Det er lidt trist."





