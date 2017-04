Test afslører masser af fup med batteritider på de bærbare computere

Du kan slet ikke regne med de batteritider, du stilles i udsigt, når du ser reklamer for bærbare computere. Test afslører, hvor galt det står til med batteritiden i forskellige computere.

Det ligger næsten i begrebet "bærbar computer", at den skal være bærbar og dermed også en computer, man kan have med på farten.Det bør også være tilfældet, når man ikke er i nærheden af en stikkontakt.Derfor er batteriet også en ganske vigtig del af en bærbar computer, men det kniber alt for ofte med, at den reelle batteritid kan leve op til det, der loves i producenternes flotte reklamer.Faktisk er gode batteritider, der holder, hvad der loves, mere undtagelsen end reglen.Det britiske website Which? står bag en ny test af batteritider - og konklusionen er pinlig læsning for producenterne."Which?-testen viser, at stort set alle producenter af bærbare computere overdriver med batterierne.""I nogle tilfælde var batteritid-estimeringen det dobbelte af, hvad vi opnåede i vores test i laboratoriet."Which? har testet 67 forskellige bærbare computere og sammenlignet den reelle batteritid med det, producenter oplyser skulle være batteritiden."Generelt kan vi se, at producenterne misser deres løfter ikke med miniutter, men med timer," lyder det i testen.Blandt andet kan man læse, at Lenovo med sin Yoga 510 lover en batteritid på fem timer, men at den reelle batteritid i Which?-testen var på to timer og syv minutter.HP lover med Pavilion 14-al115na en batteritid på ni timer, men testen afslører, at man kun får fire timer og 25 minutter.Med en Acer E15 loves man en batteritid på seks timer. I realiteten får man dog sølle to timer og 56 minutter.Der er dog også lyspunkter i testen.Apple lover med sin Macbook Pro 13 en batteritid på hele 10 timer.Og her lover Apple faktisk mindre, end selskabet kan holde, for Which? fik en batteritid på hele 12 timer på denne computer.Se hele testen fra Which? her