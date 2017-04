Microsoft løfter sløret efter kritik: Disse data indsamler vi fra din Windows 10 - og det bruger vi dem til

(foto: Dan Jensen)

Microsoft er blevet kritiseret vidt og bredt for at indsamle unødvendigt mange data igennem Windows 10 og gøre det meget besværligt for brugerne at tage stilling til, hvilke informationer, de egentlig har lyst til at dele. En ny opdatering skal give det fulde overblik.

Oversigt over Windows 10 Creator updates nye oversigt, hvor du lettere kan vælge, hvilke data du vil dele med Microsoft. Foto: Microsoft.

Teknologi- og Sikkerhedsdirektør i Microsoft Ole Kjeldsen.

Kritikken er haglet ned over privacy-indstillingerne i Windows 10, og Microsoft er blevet beskyldt af både myndigheder og NGO'er fra USA og Europa for at snage unødvendigt og uigennemskueligt i brugernes data.Den kritik reagerer Redmond-virksomheden nu på i form af en ny opdatering, der skal gøre det let for brugerne at se præcis, hvilke data de kan vælge ikke at dele - og hvad det betyder for deres brug af Windows 10."Der må simpelthen ikke herske tvivl hos vores kunder om, hvorfor vi indsamler de data, vi gør, og hvilken værdi det giver dem," siger Ole Kjeldsen, der er teknologi- og sikkerhedsdirektør i Microsoft, til Computerworld.Han tilføjer, at brugerne altid har haft mulighed for at sige nej tak til at dele data fra deres Windows 10-maskiner med Microsoft."Men jeg skal være den første til at sige, at vi ikke har været gode nok til at skabe klarhed om brugernes muligheder i første omgang. Nu bliver det fuldstændig overskueligt for alle".Konkret kommer den nye opdatering til at betyde, at alle Windows 10-brugere i deres indstillinger får en oversigt over, hvilke informationer de deler med Microsoft, hvad Microsoft bruger data til, og hvilke konsekvenser det får for brugen af styresystemet, hvis man vælger ikke at dele dem.Opdateringen rokker dog ikke ved, hvilke data brugerne rent faktisk kan fravælge at dele."Nej, der er ingen ændringer der, og det bliver ikke muligt at lave en total "opt out". Men vi gør det helt tydeligt for brugeren, hvad der foregår, og vi har jo lanceret den indstilling, der hedder basic, hvor det eneste systemet sender informationer om er om sikkerhed og crash-rapporter. Vi ser Windows som en service, og vi er nødt til at vide, hvor den service skal opdateres," siger Ole Kjeldsen.Den nye sikkerhedsoversigt er en del af den kommende Creator Update til Windows 10 og rulles ud 11.april 2017.