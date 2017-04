Test: Her er det nye Windows 10 og "Creators Update"

På trods af brudte løfter er Creator Update Microsofts største opdatering til Windows 10 til dato.

Windows Defender Sikkerhedscenter er det nye samlingssted for all-things-security i Windows 10.

Paint 3D

Du kan føre alle dine faner over i et gemt felt. Det virker til at være en brugbar funktion, som dog ikke virker færdigbagt. Du kan desuden ændre temaet i Edge til mørke farver. Foto: Morten Sahl Madsen

Du kan få vist store "preview"-felter i toppen ved hver fane, ligesom i tablet-browseren i Windows 8.

Fra 11. april vil din Windows 10-computer blive opdateret med den seneste store opdatering fra Microsoft.Navnet er Creators Update, og fokus ligger på 3D, kreative funktioner og en række større og mindre opdateringer krydret med lidt guld til gamerne.Det er også en af Microsofts mest forbrugerrettede opdateringer længe.Efter at have prøvet Creator Update via Microsofts Windows Insider-program, er vi ret begejstrede for de velfungerende funktioner, der følger med opdateringen, men samtidig ærgerlige over manglende funktioner og brudte løfter fra Microsoft.For Microsoft hopper let og elegant over et par af de mest lovende funktioner, som selskabet har lokket med siden oktober.Lige fra installationen til daglig brug er det blevet nemmere at indstille Windows 10, så det passer til netop dig.Fra installationsprocessen og til indstillinger er det nu langt mere overskueligt - og mindre gemt væk - hvordan dine data bliver delt med Microsoft.Lige efter opdateringen fra en tidligere Windows 10-version bliver du mødt af en oversigt, der spørger, hvilke data du vil dele. Og selv om du stadig ikke helt kan undgå at videresende data til det redmondske data-monster, så kan du kraftigt skalere ned, hvilke data, der gives. En klar forbedring.Det er også blevet lettere at tilslutte eksterne enheder, om end ‘Plug and Play' længe har gjort oplevelsen relativ problemfri.I stedet for pludselige vinduer på skrivebordet med en procesbar, der altid ser ud til at stå stille lidt for længe, ordner Windows 10 nu selv driverinstallationen og påpeger blot, at nu fungerer enheden.En lille, men rar opdatering.Du får også langt bedre mulighed for at styre selve udseendet af Windows 10 i form af flere muligheder for farver og ikke mindst temaer hentet fra Windows Store-appen, hvor baggrund, farver, lyd og muse-ikon passer sammen.Det smager lidt af Windows XP-om-igen, men til dem, der elsker at personificere sit virtuelle skrivebord, kan den nye samling af temaer være brugbar.Det findes dog ikke i den danske App-butik, hvilket er underligt. Ingen katte-temaer til os.En fiks lille nyhed er dog muligheden for at få computeren til automatisk at skrue ned for mængden af blåt lys fra skærmen i de sene aftentimer i en "nat-tilstand". Til alle os natteravne er det en fin funktion.Næsten alle computerspil bliver udviklet til Windows-computere, men alligevel har spil været lidt en overset kategori for Microsoft på Windows-fronten, som i stedet har haft sit fokus på Xbox-konsollen.I Creators Update er der dog godt nyt til de spillelystne. "Game Mode" er en ny funktion eller tilstand, som aktiveres, når du tænder op for et spil. Din computers ressourcer bliver fordelt bedre til spillets fordel, hvilket burde presse et par ekstra billeder per sekund ud af dit hardware.Effekten er dog svær at måle i praksis. På hjemmecomputeren med en AMD 470-kort og en Skylake i5-processor oplevede vi ingen synderlig forskel før og efter opdateringen i spil som League Of Legends eller Tomb Raider, og har du bedre hardware vil forskellen næppe være til at se.Større var effekten på en Dell-computer med en Core m5-processor uden dedikeret grafikkort, hvor vi fik cirka 5 fps mere i League of Legends. Game Mode virker med alle typer spil - også dem købt i Steam - og du aktiverer Game Mode via "Game Baren "(ved at trykke Windows-knap+G) efter at have aktiveret funktionen i "Indstillinger."Game Mode vil altså have sin største effekt på computere, der ikke nødvendigvis er beregnet til spil.Et sted hvor Game Mode også gør en forskel er, når du benytter den anden nye funktion til gamere i Creators Update: Beam.Microsoft opkøbte live-streamingtjenesten Beam sidste år og har nu implementeret tjenesten direkte i Windows 10. Spiller du spil, kan du nu live-streame dine spil via den føromtalte Game Bar. At livestreame tærer på din hardware og din framerate i spillet, men med Game Mode slået til, var tabet af billeder per sekund mindre.Selve livestreamingen fungerer godt, og det kan være en god lille genvej for dem, der vil forsøge sig med streaming til masserne.Den helt store nyhed i Creators Update er de kreative funktioner som Paint 3D og flere evner til stylus-blyanter.Starter vi med "Windows Ink", Microsofts underliggende tegnesoftware, kan du nu tegne direkte på billeder og ikke mindst i film, som kan deles med venner og familie.En god ide? Helt sikkert.Sjovt mere end den første gang? Njaaa.Windows Ink kræver, at din computer har en touchskærm og bedst af alt en stylus-pen til at skrive med. Ellers er de nye funktioner tæt på ligegyldige. Ligeledes mangler der stadig muligheden for at placere stickers eller smiley-ikoner.Det samme gælder på sin vis Paint 3D. Paint findes stadig med de kedelige, gammeldaws boksikoner med referencer tilbage til Windows 2000, men nu også Paint 3D. Hele appen er nytænkt fra bunden og har fokus på, ja... 3D.Du kan tegne i tre dimensioner og skabe 3D-landskaber, og det fungerer imponerende godt og intuitivt. Appen er optimeret til fingerbrug og særligt stylus, og du kan eksportere dine 3D-objekter til Microsofts 3D Builder-app, hvor tredjepart-selskaber sælger 3D-udprint til forskellige priser.Der er også et stort online-community kaldet Remix 3D, hvor du kan hente og dele 3D-elementer.(De af jer, der stadig bruger Paint til screenshots, bør kigge efter Klippeværktøjet i Windows 10 i stedet.)Desværre mangler en stor del af de kreative 3D-elementer. Der mangler eksempelvis en 3D-capure-app til at skanne objekter med din smartphone og nemt overføre til Paint 3D, og ikke mindst de "Mixed Reality"-headset fra HP, Lenovo, Acer og de andre, som Microsoft i forbindelse med lanceringen af Creators Update i efteråret fremviste.Der ligger en stor del kode i Creators Update til udviklere, som vil udvikle til MR-platformen, men for alle os andre er det et brudt løfte. Ingen billig og enkel VR til masserne endnu.Ud over Paint 3D er Edge-browseren en af de apps med flest forandringer. Faner kan nu vises som små levende ikoner som på den gamle Windows 8-browser i tablet-tilstand, og du kan gemme faner i en interessant opsamling af ikoner i grupperinger - lidt på samme måde som i Firefox.Du kan dog desværre ikke navngive grupperne, og du kan kun samle grupperinger i de aktive faner, du har åben nu. Ideen er rigtig god, men udførelsen ret kluntet.Edge har også fået evner til at læse e-bøger (.epub), som Microsoft nu også sælger i sin Windows Store. Det er en kærkommen funktion, men desværre ser det ikke ud til, at der bliver solgt bøger igennem den danske butik..epub-filer kan dog åbnes i browseren, hvis du har dem til at ligge på computeren andedstedsfra.Der er også en række mindre og større opdateringer til Edge, heriblandt understøttelse af WebTRC 1.0 til bedre kommunikationsapps direkte i browseren. Browseren skulle også være mere sikker end tidligere via sin Edge Sandbox, så ondsindet kode ikke kan forlade browseren.Edge bliver også den første browser, der kan vise 4K-video via Netflix, men det kræver selvfølgelig, at du har en 4K-skærm og et 4K-abonnement hos Netflix.Der er stadig ikke blændende mange tilføjelser til Edge, og de fleste vil nok stadig kun benytte Edge til at hente Chrome. Men den er så småt er ved at blive et godt browser-alternativ.Microsofts digitale assistent får en lang række nye evner som eksempelvis at styre din musik ved at kalde på din computer eller blive påmindet om glemte mails, du havde lovet at svare på.Men det virker ikke på dansk.Mere er der ikke at sige til det.Creators Update er på sin vis en påmindelse om, at størstedelen af Windows 10-brugere i dag er forbrugere og ikke virksomheder. Og de nye funktioner er derefter.4K-understøttelse og e-bogsfunktion i Edge-browseren er fedt, men kun hvis du har tænkt dig at bruge Edge-browseren - og hvis din computer har en 4K-skærm, og hvis du vil bruge din computer som en e-bogslæser.Game Mode er en god funktion, som kan give dig en bedre spilleoplevelse, og har du eller dine unger lyst til at begynde med streaming af spil, giver Beam let og enkel adgang til den verden.Creators Update er en opdatering med fokus på det kreative, men har du ikke tænkt dig at tegne små søde 3D-figurer i Paint 3D, så er det sparsomt med de egentlige nyheder.Positivt er det, at vi på intet tidspunkt i den seneste "release"-version af Windows 10 Creators Update oplevede nogle bugs eller lignende, og systemet virker stabilt og velfungerende.Der er dog mange ting, som aldrig kom med i Creators Update.Microsoft havde lovet os Mixed Reality, 3D-objekter i Office apps til flotte illustrationer og en "My People"-app fra skrivebordet, hvor diverse kommunikations-tjenester kunne samles i en oversigt.Men det må vi håbe, kommer med i den næste version.