Jeg har en udfordring til dig: Kan du forklare, hvad dit it-firma egentlig laver?

Er du i it-branchen, og kan du forklare, hvad dit firma egentlig laver? Sådan helt klart, så andre uden for teamet, afdelingen eller virksomheden kan forstå det smarte i det - og hvor værdien er i det for dem?I så fald vil jeg påstå, at du tilhører et mindretal. Og at hvis du ikke kan, så koster det dig penge.Der er selvfølgelig altid en risiko for, at det er mig, der er noget galt med. Men de seneste 10 års teknologiske udvikling har på trods af lækre brugerflader reelt medført en vild kompleksitet og en stor grad af arbejdsdeling. Både mellem dig og dine kollegaer og mellem skyen, det lokale udstyr og al limen imellem.Det er alt sammen meget smart og har åbnet døren for forretningsidéer, som vi ikke har set før - i takt med at alt kan måles, overvåges og styres på 12 forskellige nye måder og detaljeniveauer.Det vidner de horder af pressemeddelelser, som jeg modtager hver dag, i den grad om. Virkelysten er i top.Det ændrer bare ikke på, at det for udenforstående oftest næsten er uforståeligt, hvad du laver - og hvor og hvordan det gavner dem. Heller ikke, selv om du har lavet en folder, købt en roll-up til din messestand eller lært at sige digitalisering i hver anden sætning.Og selv om jeg har hørt, at udsigten er fed fra elfenbenstårnet, er det endnu federe at blive forstået. Ikke mindst af de potentielle kunder, som i stigende grad ikke kommer fra it-afdelingen.I stedet er de sagesløse mennesker fra forretningen, HR eller marketing - og ingen af dem mindes med samme varme følelser som du Kontor & Data-messen Bella Center i 1998.Den gode nyhed er, at det er der stadig flere succesfulde it-virksomheder, som har forstået.Derfor indgår elementer som prototyper og hackatons med potentielle kunder som en naturlig del af deres produktudviklings- og salgsproces.Spørger du de virksomheder, som behersker værktøjerne, så virker det, fordi kunden selv finder og oplever den værdi, som korrekt anvendt teknologi kan skabe for deres organisation.Skal jeg derfor forsigtigt pege på det mest spændende område i 2017, handler det ikke om teknologi, men om skiftet i den måde, vi skaber og formidler den på.Sådan, at alle kan forstå, hvad det er egentligt er, du laver.