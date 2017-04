Morgenbrief: Få hurtigt overblik over it-nyhederne torsdag morgen - Web-butikker vil ikke være med på Wupti-platform

Web-butikker vil ikke være med på Wupti-platform. Dansk internet er blevet hurtigere. Omsætningsrekord i den danske it-branche. To ud af tre danske virksomheder endnu ikke igang med GDPR

Velkommen til denne torsdag morgen, hvor du her har det hurtige overblik over morgenens it-nyheder.Der er flere grunde til, at forskellige e-butikker ikke klapper i hænderne over Dansk Supermarkeds ide om at blive en samlende Amazon-lignende e-handelsplatform herhjemme. Til Børsen siger direktør i Boozt.com, at Dansk Supermarked ikke kan tilbyde noget, som Amazon ikke kan tilbyde. Og Terje List, direktør i Matas, peger overfor avisen på, at dataopsamlingen er helt afgørende i e-handel for Matas, og at selskabet aldrig vil lægge den slags over til en tredjepart.Til Computerworld sagde direktør i Coolshop, Jacob Riisgaard, onsdag, at Dansk Supermarked burde overveje at bruge Coolshops platform i stedet.Det kan du læse mere om her. En måling fra internetselskabet Akamai viser, at Danmark er rykket frem i rækken over lande med hurtigt internet.Ifølge Finans har Danmark nu verdens 6. hurtigste gennemsnitlige internet med en gennemsnitlig hastighed på 20,7 megabit per sekund. Bedst er Sydkorea fulgt af Norge, Sverige, Hong Kong, Schweiz og dernæst Danmark.Den danske it-branche omsatte i 2016 for 215,2 milliarder kroner, hvilket er godt en procent mere end i 2015, viser tal fra IT-Branchen.Heraf udgjorde eksporten af it-ydelser 62,6 milliarder kroner.Ifølge tallene var 84.670 personer beskæftiget i it-branchen ved udgangen af 2016. Det er en stigning på 2.300 ansatte i forhold til et år tidligere. IT-Branchen har længe slået på tromme for budskabet om, at der er stor mangel på de rette kompetencer i it-branchen.To ud af tre små og mellemstore virksomheder er endnu ikke i gang med arbejdet frem mod den nye EU-persondataforordning, der bliver indført som lov 25. maj 2018, viser en undersøgelse, som Microsoft har udarbejdet.Kun 40 procent har udarbejdet en plan for arbejdet, mens 66 procent ikke er kommet i gang. Til Berlingske Business kalder Microsoft situationen for ‘alarmerende'.