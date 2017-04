Nu kan du selv hente og installere Windows 10 Creator Update før alle andre

Hvis du ikke kan vente til i næste uge, kan du installere den nyeste Windows 10-opdatering allerede i dag

Hvis du ikke gider vente til næste tirsdag, kan du allerede i dag få fingrene i Microsofts seneste større opdatering til Windows 10.Opdateringen er allerede tilgængelig for Microsofts beta-testere, de såkalde Windows Insiders, men fra onsdag eftermiddag åbnede Microsoft op for masserne.De fleste Windows 10-brugere vil og bør nok vente til den 11. april for at få den automatiske opdatering, men hvis du virkelig er sulten efter at prøve opdateringens nye funktioner og optimeringer, kan du hente Microsofts installationsassistent her. Efter du har hentet installationsassistenten, skal du følge instruktionerne, og så har du en opdateret computer før de fleste andre.Husk at foretage en back up af dit system eller vigtige filer inden. Bare for en sikkerheds skyld.Opdateringen er den første af to store opdateringer til Windows 10 i 2017, og Microsoft har i Creator Update fokuseret på kreative funktioner og elementer til gamere.Blandt andet er det velkendte Paint-program blevet omdannet til et 3D-program med muligheder for at tegne i flere dimensioner. Du kan også dele og låne andres 3D-modeller via Remix 3D-fællesskabet.Opdateringen indeholder også en ny "Game Mode"-funktion, der burde give dig en mere stabil spilleoplevelse, særligt på ældre eller ikke spille-orienteret hardware.Du vil også få et bedre overblik over, hvilke data Microsot indsamler fra din færden i Windows 10.Opdateringen blev dog ikke helt så stor, som Microsoft lovede i første omgang, da flere af de store elementer mangler. Blandt andet har Microsoft måtte vente med at introducere "Mixed Reality"-platformen til forbrugere til et senere tidspunkt.