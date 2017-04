Google på vej med frontal-angreb på kabel-tv - og snart kan Apple følge med

Sig farvel til dit antenne-stik. I fremtiden kan det blive ligeså overflødigt som dit telefonstik.

Annonce:



Annonce:





Annonce:















Antenne-stikket kan være på vej til at blive lige så overflødigt som telefonstikket.For Googles mobile tv-satsning, YouTube TV, er netop gået i luften i USA, og det kan meget vel være fremtiden for kabel-tv, som vi her ser konturerne af.For 35 dollar (243 kroner med den aktuelle dollarkurs, red.) kan amerikanske kunder streame mere end 50 traditionelle kabel-tv-kanaler over internettet.Der er næppe udsigt til, at Youtube TV kommer til Danmark lige foreløbigt, og indtil videre er tjenesten kun tilgængelig i de amerikanske storbyer New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago og Philadelphia.Flere Computerword-læsere har måske en forhåbning om at kunne geo-hacke sig adgang til tjenesten, men det bliver næppe en helt let affære.Ifølge tech-mediet The Verge skal du ikke blot oplyse din adresse og have en amerikansk ip-apresse og kreditkort, som det normalt er tilfældet på denne type tjenester.YouTube TV kræver også, at du hele tiden har GPS'en slået til på din enhed.Udover at give dig adgang til at streame kanalerne, giver Youtube dig også adgang til optage-funktioner, der gør det muligt for dig at pause eller optage de programmer, du ser.Gennem de seneste år er de traditionelle kabel-tv-selskaber blevet udfordret af en ny generation af forbrugere med andre tv-vaner end deres forældre.De har svært ved at se pointen i at investere i et dyrt tv og en kabel-tv-forbindelse, når de de via deres telefoner og computere har adgang til indhold på streamingtjenester, som de kan se, når det passer dem.Men med Youtube TV bliver det traditionelle kabel-tv nu leveret i en pakke, der bedre matcher deres forbrugsmønstre.Google er dog langt fra det eneste selskab, der i dag bestræber sig på at revolutionere tv-oplevelsen.Det amerikanske tech-medie Recode erfarede for få dage siden, at Apple i øjeblikket er i forhandlinger med en række amerikanske tv-kanaler om at udvikle en tv-pakke, der blandt andet ville kunne streames via Apple-tv.Blandt dem Apple forhandler med er kanalerne Showtime, Startz og tv-serie-giganten HBO.Vedholdende rygter gennem de seneste år har hævdet, at Apple har arbejdet på revolutionere den traditionelle tv-oplevelse, men indtil videre har vi meget få konkrete tiltag fra Apple på området.Herhjemme har vi også set de første eksempler på streaming-baserede tv-pakker.Eksempelvis tilbyder den danske internetudbyder Telia tv-pakker, der kan streames via apps til smartphones, tablets og Apple-TV. Den billigste tv-pakke med 15 kanaler koster 99 kroner.