Efter fem års udvikling: Slut med Ubuntu på telefoner og tablets

Canonical slukker for al udvikling i selskabets "Unity"-brugerflade. Dermed dør drømmen om blandt andet Ubuntu-telefoner og tablets. I stedet vil Ubuntu benytte Gnome-fladen.

I et blogindlæg dræber Mark Shuttleworth, manden bag Canonical og Ubuntu, drømmen om Unity8-brugerfladen og Ubuntu-telefoner.Canonical stopper al udvikling og investering i sin Unity-brugerflade til Linux, og Ubuntu vil i stedet benytte Gnome-grænsefladen fra næste store opdatering. Unity er den grafiske overflade i Ubuntu, som nu erstattes af Gnome.Med udviklingsstoppet i Unity-fladen dør også drømmen om Ubuntu-telefoner og tablets samt hele Canonicals ambitiøse "Convergence"-platform.Det er et gigantisk nederlag for Canonical, der satsede alt på at få Linux-distributionen ud på de mobile platforme."Vores mål er at investere i områder, der kan give vækst til virksomheden, og det kan den mobile platform ikke. Det gør mig personlig ondt, men jeg lytter til markedet," forklarer Mark Shuttleworth i sit blogindlæg.Ubuntus ambitiøse "Convergence"-projekt mindede i høj grad om Microsofts plan om, at Windows 8 og nu Windows 10 kan bruges både på tablet og computer.Ubuntu forsøgte at bygge et system til smartphones, tablets, servers og pc'er, men lavede mange af de samme fejl, som Microsoft foretog sig i Windows 8-æraen med tvungne touch-elementer på desktop-maskiner.Hele Canonicals udvikling af Unity-brugerfladen blev af mange Linux-brugere anset som et dumt træk, da open source-projekter som Gnome allerede gjorde det samme, og at Ubuntu ikke hørte til på tablets og smartphones.Desuden var der kun få relativt ukendte producenter af smartphones, der tog Ubuntu som styresystem til sig, og telefonerne nåede aldrig at blive solgt som andet en udvikler-enheder.En af de mest ambitiøse Indiegogo-kampagner nogensinde var ligeledes en Ubuntu-telefon, der kunne omdannes til en computer, men det skyhøje beløb blev ikke nået.I sit blogindlæg skriver Mark Shuttleworth også, at Ubuntu på mobiltelefoner ikke er fremtiden for hverken Canonical eller Ubuntu.I stedet er fokus på cloud og IoT.Ubuntu er en populær Liux-distro i server-verdenen, ligesom en stor del af de eksisterende IoT-systemer og produkter bygger på Ubuntu.Mark Shuttleworth lover dog, at Canonical stadig målrettet vil udvikle mod Ubuntu til desktops.Ubuntu er en af de mest populære Linux-distroer, blandt andet fordi det er en af de mest brugervenlige og letforståelige distroer.Tilbage i 2015 testede vi en Ubuntu-telefon sammen med en telefon fra selskabet Jolla, og dengang var vi ikke imponerede.