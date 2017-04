Nyt it-system kan koste københavns hospitaler 430 millioner kroner i år i tabt bonus

Region Hovedstaden står til at vinke farvel til op mod 430 millioner kroner blandt andet på grund af en utilsigtet konsekvens af implementeringen af it-systemet Sundhedsplatformen.

Det omstridte it-system Sundhedsplatformen, der leveres af amerikanske Epic, står til at koste de storkøbenhavnske hospitaler i Region Hovedstaden op mod 430 millioner kroner i år i en uforudset udgift.Systemet er blevet mødt med kritik fra ikke mindst overlægerne, som er utilfredse med, at de skal bruge for meget tid på indtastning og registrering i systemet.Tidligere har de kunnet nøjes med at indtale beskeder og lignende på en diktafon, som så er blevet registreret af en sekretær.Ifølge Politiken er tempoet da også faldet så meget, at Region Hovedstaden ikke når at behandle det planlagte antal patienter.Det har den kontante konsekvens, at Region Hovedstaden risikerer at gå glip af stats-tilskud på op mod 430 millioner kroner alene i år, mens regionen i 2016 vil få udbetalt 100 millioner kroner mindre.Regionerne skal ifølge Politiken levere to procent flere behandlinger hvert år.Region Hovedstaden har tidligere til peget på, at ventelisterne vokser under det nye system, hvor der har været udfordringer med blandt andet integrationen med det såkaldte FMK-system (Det Fælles Medicinkort).Sygehus-personale har løbende været ude med riven over det nye it-sundhedssystem.Således meldte en række bekymrede overlæger i efteråret, at de var frustrerede og bekymrede over systemet.Dengang sagde Anja Mitchell, formand for overlægeforeningen, til Computerworld, at frustrationerne især byggede på problemer med integrationen med FMK og hospitalernes laboratorie-system, Labka."På længere sigt er en stor udfordring med platformen, at den ændrer arbejdsgange, så behandlingskvaliteten falder," sagde Anja Mitchell.Sundhedsplatformen leveres af amerikanske Epic. Systemet bliver i løbet af i år og 2017 udrullet på alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland.Systemet erstatter en hel stribe ældre it-systemer, som siden 1980'erne har opereret parallelt med hinanden med forskellige brugergrænseflader, forskellige logins og uensartede funktionaliteter.Det nye it-system koster 2,8 milliarder kroner, og den kommer til at ændre arbejdsgange for 44.000 medarbejdere øst for Storebælt.Det er ideen, at det nye system skal kunne hjælpe det kliniske personale på hovedstadens og de sjællandske hospitaler med at finde alle relevante sundhedsinformationer om en given patient, selvom en klinisk afdeling aldrig har set patienten før.