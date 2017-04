Fusioner og opkøb på vej blandt outsourcing-firmaer i Danmark og i Norden

Der er for mange outsourcing-leverandører i Norden, og derfor må nogle af dem lade livet i de kommende år.

managing consultant i PA Consulting Group og ansvarlig for rådgivning om outsourcing.

Det nordiske marked for outsourcing vil være præget af konsolidering i de kommende år.Sådan lyder vurderingen fra Henrik Ringgaard Pedersen, der er"Der er rigtig mange leverandører i Norden. Det betyder, at der er en enorm hård konkurrence, og selvom det er et vækstmarked, tror jeg, at vi kommer til at se konsolidering," siger han."Der er simpelthen nogle, der er nødt til at lade livet, så man kan få stordriftsfordele. Det er helt sikkert noget, der vil komme, for det er de nødt til, fordi der er for hård konkurrence på nuværende tidspunkt.""Over de næste år vil der komme opkøb, partnerskaber og fusioner og nye måder, man leverer forretningen på," vurderer Henrik Ringgaard Pedersen.Han er en af forfatterne til en ny rapport PA Consulting Group og Whitelane, hvor over 1.000 unikke outsourcing-kunder fra Danmark, Norge, Sverige og Finland deltager som respondenter.Den konkluderer blandt andet, at 50 procent af virksomhederne i Danmark forventer at outsource mere i år, end de gjorde sidste år.Outsourcing-kunderne skal dog være opmærksomme på, at der er tale om et outsourcing-marked i forandring, forklarer Henrik Ringgaard Pedersen:"Nu er HP og CSC jo lige gået sammen . De er hver sin virksomhed i undersøgelsen.""HCL købte Volvo IT i Sverige, og Evry har outsourcet hele sin infrastruktur til IBM," lyder et par andre aktuelle eksempler på konsolideringen fra Henrik Ringgaard Pedersen."Forskellen mellem leverandørerne bliver mindre," forklarer han videre og uddyber:"De lokale leverandører finder andre måder at løfte arbejdet på; NNIT har eksempelvis kontorer på Filippinerne, i Kina og i Tjekkiet.""Og de internationale leverandører, særligt de indiske, har etableret sig meget mere lokalt. Så forskellen mellem leverandørerne bliver udjævnet."