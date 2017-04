USA vil udvide laptop-forbud: Kommer til at gælde endnu flere fly-ruter end hidtil

USA på trapperne med nye forbud mod at medbringe bærbare computere og andre enheder på fly-rejser.

Annonce:



Annonce:

USA er på trapperne med en udvidelse af forbuddet mod at medtage bærbare computere, tablet-computere og lignende på fly-rejser fra en række lufthavne.Det amerikanske Department of Homeland Security indførte for nogle uger siden forbud mod at medbringe eksempelvis computere, tabletcomputere, DVD-afspillere, kameraer og lignende - i kabinen på en række afgange."Vi vil inden for en nær fremtid udvide rækken af lufthavne, som forbuddet dækker," lyder det nu fra chef i Homeland Secutiry, John Kelly.Det nuværende forbud gælder passagerer i fly med direkte rute til lufthavne i USA og med afgang fra Queen Alia International Airport i Jordan, Cairo International Airport i Egyptrn, Ataturk International Airport i Tyrkiet, King Abdul-Aziz International Airport i Saudi Arabien, King Khalid International Airport i Riyadh, Kuwait International Airport, Mohammed V Airport i Marokko, Hamad International Airport i Qatar, Dubai International Airport og Abu Dhabi International Airport.USA har hele tiden afvist at fortælle noget om de konkrete trusler, der bliver lagt til grund for forbuddet.Angiveligt drejer det sig om, at de amerikanske efterretningstjenester har opdaget, at den muslimske hær ISIS og andre terrorist-grupper arbejder på at udvikle metoder til at indbygge bomber i de forskellige former for elektronik, som ikke kan opdages af lufthavnenes sikkerhedspersonale."Vi kender til mange celler, som for tiden diskuterer angreb i luften," siger John Kelly, der samtidig forsikrer, at truslen er ‘virkelig.'Storbritannien er siden det første amerikanske forbud fulgt trop med et lignende forbud i fly med britiske lufthavne som destination. Også Canada overvejer at indføre et lignende forbud.Læs også:I Europa advarer European Aviation Safety Agency mod at stuve bærbare computere og lignende ned i flyenes lastrum.Sikkerheds-agenturet er bekymret over risikoen for, at apparaternes batterier kan bryde i brand.Agenturet henstiller derfor i en meddelelse til, at det sikres, at alle apparaterne er helt slukkede, inden de stuves i lastrummet.