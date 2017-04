Nyt Europol-samarbejde: Klar med gratis dekrypteringsværktøj mod ransomware

Et nyt værktøj kan anvendes til til dekryptering af filer, der er blevet ramt af en særligt snu type ransomware.

Ransomware er et stigende problem for virksomheder og organisationer, der får kidnappet følsomme data cirka hvert 40. sekund.Men et nyt værktøj gør det nu muligt at neutralisere en særligt udspekuleret variant.Ransomware-typen Bart blev opdaget i sommeren 2016 og vakte opmærksomhed, fordi den ikke har brug for en internetforbindelse for at kryptere offerets filer og slette systemets såkaldte restore points.Siden har forskellige udgaver af Bart hærget, men nu har sikkerhedsfirmaet Bitdefender lanceret et gratis dekrypterings-værktøj, der kan befri filer fra alle versioner af den ondsindede software.Værktøjet er blevet til i samarbejde med Europol og det rumænske politi, der i forbindelse med en efterforskning har fremskaffet de nøgler, Bitdefender skulle bruge for at gøre kål på Bart.Det gratis dekrypteringsværktøj kan hentes hos portalen No More Ransom , der er et internationalt samarbejde mellem politimyndigheder og sikkerhedsfirmaer til bekæmpelse af malware.