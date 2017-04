Danske virksomheder vil kopiere Amazon: Det er positivt for forbrugerne, men drønfarligt for sælgerne

ComputerViews: Danske detailkæder satser på markedspladser. Det har en positiv effekt for forbrugerne og markedspladsens ejer, men for sælgerne er det et tveægget sværd.

Markedspladser er fremtiden for e-handel.Det tror Dansk Supermarked og Coolshop i hvert fald på. De er nogle af de danske e-handels-spillere, som i øjeblikket satser på markedspladser som en del af den fremtidige strategi.Dansk Supermarked er i gang med at omdanne den digitale elektronikbutik Wupti til en markedsplads, hvor andre e-handels-butikker kan sælge deres produkter, mens Coolshop allerede for halvandet år har lanceret sin markedsplads.Typisk afleverer sælgerne 10 til 15 procent i kommision til ejerne af markedspladsen, og det kan hurtigt udvikle sig til en særdeles lukrativ forretning.For effekten af en velfungerende markedsplads er ret simpel:Markedspladsen skaber et større udbud af sælgere, hvilket er med til at sænke prisen. De lavere priser tiltrækker flere kunder, som så igen til trækker flere sælger, der så igen presser prisen ned.Med andre ord så har en velfungerende markedsplads en selvforstærkende effekt.For forbrugerne og markedspladsens ejere er der nærmest entydigt tale om en positiv cirkel.Den store udfordring er at starte den positive cirkel og få sælgere ombord, men når der først er opnået kritisk masse og den positive cirkel roterer for fulde omdrejninger, så kan effekten være helt uimodståelig for købere såvel som sælgere.Mange sælgere vil dog hævde, at selvom effekten af en markedsplads kan virke uimodståelig, så er den ikke ubetinget positiv.For ganske vist kan markedspladserne give selvstændige med et begrænset budget og en begrænset teknologisk indsigt en hurtig adgang til en stor kundebase.Til gengæld kan markedspladsen også skabe et hårdt konkurrencemiljø med et vedholdende pres på prisen.En effekt som eksempelvis også Uber-chauffører over hele verden har oplevet på Ubers platform. En platform der med lidt god vilje også kan beskrives som en slags markedsplads, der sætter selvstændige chauffører i forbindelse med kunder.Her lyder det ofte fra utilfredse chauffører, at det store udbud af chauffører skaber et pres på prisen, og samtidig skaber det stadig større krav til chaufførerne om at levere god service.Godt for forbrugerne, men ikke entydigt godt for dem, der skal leve af platformen.Et andet og måske større problem for virksomheder, der udbyder deres produkter på en markedsplads er, at de afgiver kontrol over en stor del af deres forretning til en tredjepart.Markedspladsens ejere får blandt andet adgang til værdifulde data om sælgernes forretning.Amazon er derfor flere gange blevet beskyldt for at snylte på sælgernes data, og bruge dem til at lancere egne produkter, der er i direkte konkurrence med sælgerne på deres egen platform.Det amerikanske erhvervsmedie Bloomberg har blandt andet beskrevet, hvordan en amerikansk design-virksomhed ved navn Rain havde stor succes med at sælge en laptop-stand i aluminium på Amazon.Men pludselig dukkede der på Amazon en lignende latop-stand op, men til den halve pris. Standen blev produceret og solgt af Amazon selv.