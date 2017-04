Nyt Windows 10-design på vej?: Lækket billede af ny startmenu åbenbarer "Projekt Neon"

Annonce:



Startmenuen bliver mere gennemsigtig med graduerede overflader. Selv de store firkanter bliver gennemsigtige at se på. Foto: Tom Hounsell/TWITTER

Hvis man skal tro på rygter og læk af billeder, er Microsoft på vej med en mindre ommøblering af Windows 10's brugerflade.Windows 10 er et organisk, hamskiftende styresystem, der løbende modtager større og mindre opdateringer.Og mens de fleste opdateringer til Windows 10 består af nye funktioner, fejlrettelser eller sikkerhedsforanstaltninger, er Microsoft måske på vej med nyt til den grafiske overflade.Diverse kilder og læk af billeder har afsløret, at Microsoft er i gang med at lave et nyt designsprog ved navn "Project Neon", der inddrager gennemsigtige flader - ikke helt ulig det gamle Aero fra Windows 7 og Vista.Nu er der dukket endnu et billede af Project Neon op via Windows-lækkeren Tom Housell . Han har afsløret billede af startmenuen, hvor både baggrund og de enkelte ikoner har fået en gennemsigtig graduering.Både Windows Central og The Verge har via interne kilder hos Microsoft fået bekræftet, at det ganske rigtigt er et billede af et af flere koncepter, der i øjeblikket testes internt af startmenuens udseende.Flere medier gætter på, at vi kommer til at se mere til "Project Neon" i forbindelse med Microsofts udviklerkonference, Build, i begyndelsen af maj, og at designsproget bliver integreret i den næste store opdatering til Windows 10 under kodenavnet Redstone 3 i løbet af efteråret 2017.Microsoft selv har ikke direkte bekræftet nogle af historierne om "Project Neon", og har en enkelt gang vist et slide ved et event, hvor en "project Neon"-app var synlig i baggrunden.Siden Windows 8 har Microsoft kæmpet lidt med et skizofrent system, hvor halvdelen af Windows bestod af store, farverige og moderne flader og firkanter, og den anden lignede den klassiske Windows-brugerfladeImens det er blevet bedre i Windows 10, er der stadig steder, hvor Windows 10's minimalistiske design møder Windows "classic", som eksempelvis med både en moderne "Indstillinger"-menu og den gamle "Kontrolpanel"."Project Neon" kan være (endnu) et forsøg på at samle Windows 10-overfladen. Målet med projektet er at give udviklerne en samlet design-pakke til at udvikle apps, så der i stigende grad bliver en sammenhæng mellem apps og programmer i Windows.Ud over de lækkede billeder kan du læse mere om Project Neon hos Windows Central , der i december fik et stort indblik i Project Neon.Hvad siger du til det potentielt nye design? Giv din mening til kende i debatfeltet herunder.