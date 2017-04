Netop vedtaget i EU: Slut med afgifter for data-roaming til sommer

EU-Parlamentet har netop fjernet den sidste hurdle i vejen mod afskaffelse af roaming-afgifter. Roaming-afgifterne fjernes for alle forbrugere fra 15. juni.

Fra sommer er det endegyldigt slut med de omstridte roaming-afgifter, der ellers gennem årene har kostet mange forbrugere kassen, når de streamet, talt eller på anden måde anvendt deres mobiltelefoner fra udlandet.EU-Parlamentet har nemlig ifølge Ritzau torsdag endeligt vedtaget at fjerne de høje afgifter på dataroaming i Europa fra 15. juni i år.Beslutningen betyder, at man som dansker kan tage på rejse og her anvende den download-mængde, som indgår i ens abonnement, til at downloade data i udlandet.Det har hidtil været pålagt med en ikke ubetydeligt afgift.Roaming-området har været genstand for en del debat og en vis utilfredshed fra teleselskaberne.Teleselskaberne må nemlig fortsat opkræve afgifter for roaming, men pengene skal afregnes mellem teleselskaberne og altså ikke mellem fremmed teleselskab og kunden selv.Blandt andre de danske teleselskaber har påpeget, at deres kunder vil anvende roaming-muligheden meget mere end kunder hos sydeuropæiske teleselskaber, og derfor har de været interesseret i at få nedbragt prisen så meget som muligt.Dagens vedtagelse i EU-Parlamentet har således netop handlet om denne engros-pris per sendt megabyte.EU-Parlementet er her landet på, at en gigabyte skal koste 7,7 euro - omkring 57 kroner. Prisen vil blive sænket gradvist til 2022, hvor den skal lande på 2,5 euro per gigabyte.Det er penge, som dit teleselskab altså skal betale til det udenlandske teleselskab.Den danske telebranche har tidligere sagt, at den finder denne pris ‘meget høj.'Jeg synes, at det er nogle meget høje engros-priser, der er blevet enighed om, og det vil unægteligt komme til at betyde et større økonomisk pres på teleudbyderne."En almindelig dansker ser Netflix-serier, streamer Spotify og sender videoer og billeder fra poolen i Italien til den helt store guldmedalje. Bruger du dit abonnements 10 gigabyte på en ferie, vil det koste dit teleselskab 570 kroner. Og det gælder, selv om dit abonnement med 10 gigabyte kun koster dig 200 kroner," har direktør i Telekommunikationsindustrien, Jakob Willer, tidligere sagt til Computerworld.Teleselskaber har ligeledes tidligere påpeget, at den nye ordning meget vel vil komme til at betyde, at de skruer op for prisen på deres abonnementer.EU har dog indført en såkaldt fair-use begrænsning, der skal forhindre, at de nye regler misbruges. Den er baseret på forskellige indregninger.