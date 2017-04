Morgenbrief: Det hurtige it-overblik fredag morgen - Rigshospitalet sender patienter til Aabenraa på grund af langsommelige it-processer

Dansk computerspil vinder fire priser. Rigshospitalet sender patienter til Aabenraa på grund langsommelige it-processer. Der er digitale analfabeter i hver anden danske virksomhed. Danske regioner vil investere milliarder i it.

Velkommen til denne fredag morgen, hvor du her har det hurtige overblik over morgenens it-nyheder.Det danske computerspil Inside, der er udviklet af spilstudiet Playdeads, vandt torsdag aften fire Bafta-priser i London, meddeler Det Danske Filminstitutut.Bafta er en af spilbranchens fornemste priser, og Inside var faktisk nomineret i yderligere tre kategorier, men vandt altså ‘kun' prisen i fire kategorier, nemlig ‘best game design,' ‘artistic achievement,' ‘narrative' og ‘original property.'Rigshospitalet sender københavnske kvinder til Aabenraa for at blive undersøgt for brystkræft.Ifølge Politiken skyldes det, at hospitalet har problemer med at overholde de krævede tidsfrister - blandt andet på grund af it-systemet Sundhedsplatformen.Ikke mindst overlægerne har kritiseret Sundhedsplatformen for at være en tidsrøver, da de skal bruge mere tid på at indtaste og registrere end tidligere. Det betyder, at de ikke kan bruge så meget tid på patienterne.Sygehusene i Region Hovedstaden står desuden til at miste et stort millionebeløb i bonus, da de er langt bagefter den krævede mængde behandlinger.Næsten hver anden danske virksomhed mangler helt basalte it-kompetencer, viser en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.Ifølge Ugebrevet A4 betyder det, at næsten hver anden virksomhed har medarbejdere, der ikke kan løse helt grundlæggende it-opgaver som for eksempel at skrive email eller logge deres arbejde i et it-system.Længst tilbage er de ufaglærte, men også den faglærte gruppe har problemer.Danske regioner foreslår i et oplæg, at der investeres milliarder af kroner i en række nye teknologier til sygehusene.De nye teknologier skal anvendes til automatiseringer af opgaver og skal derfor være inden for områder som kunstig intelligens og avanceret dataanalyse.Regionerne peger på, at det kræver ‘store strategiske satsninger med massive investeringer,' hvis sygehusene skal kunne udnytte de nye teknologier.Danske Regioner mener, at der er behov for fire milliarder kroner, men har ikke pengene selv og ønsker derfor, at regeringen træder til.