Microsoft afslører: Den næste "Xbox" bliver et vanvittigt 4K-monster

Microsoft løfter det første slør for specifikationerne på selskabets kommende vilde 4K-konsol, som indtil videre kaldes Scorpio. På papiret ser den vanvittig ud.

Project Scorpio Xbox One Processor Otte specialudviklede x86 kerner clocked ved 2.3GHz Otte specialudviklede Jaguar kerner clocked ved 1.75GHz GPU 40 specialudviklede compute-enheder at 1172MHz 12 GCN compute-enheder ved 853MHz (Xbox One S: 914MHz) RAM 12GB GDDR5 8GB DDR3/32MB ESRAM Lagerplads 1TB 2.5" 500GB/1TB/2TB 2.5" Optisk drev 4K UHD Blu-ray Blu-ray (Xbox One S: 4K UHD)

Microsoft fortalte til sidste års E3-messe, at Scorpio kunne yde over seks teraflop med en specialudviklet GPU bygget op fra bunden, som skulle kunne afvikle spil i 4K-opløsning ved 60fps.

Siden Microsoft aflørede planerne som sin næste konsol kaldet Scorpio sidste sommer, har det været sparsomt med informationer.Men nu har Microsoft løftet sløret for flere detaljer om den kommende 4K-konsol til mediet Digital Foundry, der også har set en Scorpio-konsol i aktion.Og specifikationerne er vilde sammenlignet med både de nuværende spillekonsoller og de mest almindelige spille-computere i teenageværelserne.Er du konsol-menneske, kan du godt glæde dig.Ifølge Digital Foundry og Eurogamer er Microsofts påstande troværdige.I hvert fald fik journalisterne mulighed for at se en Forza Motosport-demo i ægte 4K-opløsning og 60 fps - og med over 40 procent ydeevne til overs, hvilket betyder, at 4K/60fps burde være realistisk ved de fleste spil på platformen.Den fremviste Scorpio-enhed var dog stadig ikke det færdige produkt, så meget kan endnu forbedres.Har du kun et fjernsyn med FHD-opløsning, vil du stadig kunne bruge konsollen. Gamle Xbox One-spil vil også kunne spilles på Scorpio både på et FHD-fjernsyn, men også opskaleret på en 4K-skærm.Den grafiske del af den kommende Scorpio-konsol er udviklet i samarbejde med AMD og har 40 Radeon-kerner på hele 1172Mhz. Det er en opgradering i forhold til både Xbox Ones 853 Mhz og PS4 Pro's 911 Mhz.Konsollens CPU er ifølge Digital Foundy 31 procent bedre end i en Xbox One.For flere informationer omkring den nye Scorpio-konsol, vil vi opfordre dig til at læse Eurogamers egen gode rapportage om mødet med Scorpio. Vi kan forvente at se mere til Scorpio til dette års E3-messe til sommer.