Samsungs indtjening steget med gigantiske 48 procent på et år

Samsung har en gang for alle lagt krisen bag sig efter det kaotiske forløb med den brandfarlige topmodel, Galaxy Note 7.

Annonce:



Annonce:

Samsung ser ud til for alvor at have lagt det kaotiske og kostbare forløb med den brandfarlige toptelefon Galaxy Note 7 bag sig.Selskabet var i fjor siden tvunget til at tilbagekalde tre millioner telefoner af den dengang længe ventede topmodel, efter det umiddelbart efter lanceringen blev opdaget, at telefonens batteri var brandfarligt.Note 7-skandalen kostede Samsung dyrt på både nøgletal og omdømme. Selskabet trak Note 7 helt tilbage fra butikkerne i oktoberne og har ikke siden haft en high-end model på hylderne.Det ændrer sig nu med lanceringen af Galaxy S8.Men allerede nu ser det hele ud til at have rettet sig igen.I hvert fald forecaster Samsung stigning i selskabets driftsresultat for dets første kvartal på hele 48 procent i forhold til det tilsvarende kvartal i fjor til samlet 61,3 milliarder kroner.Omsætningen vil være nogenlunde på samme niveau som for et år siden.En stor del af fremgangen skyldes vækst i Samsungs komponent-forretning, der producerer skærme og hukommelses-chip. Den så vi allerede i det foregående kvartal.Ifølge analysehuset IDC er der lagt i kakkelovnen til yderligere prangende væksttal fra Samsung i de kommende kvartaler."Vi må gå ud fra, at Note 7-katastrofen var et enkeltstående tilfælde. Samsungs telefonsalg har potentialet til at supplere selskabets allerede boomende salg af komponenter i de kommende kvartaler," lyder det fra IDC.Samsung har tidligere meddelt, at selskabets fokus i 2017 vil ligge på netop komponent-forretningen.Dog er der også kurrer på tråden, i det det mægtige selskabs næstformand, Lee Jae-Yong, der reelt regnes for chefen for Samsung Group, blev anholdt i februar.Han er sigtet for omfattende korruption og bestikkelse af blandt andre Sydkoreas tidligere præsident, Park Geun-hye.Lee Jae-Yong er søn af Samsungs bestyrelsesformand, Lee Kun-hee.