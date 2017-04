Magtskifte på app-markedet: iOS mister føringen - nu ruller der flere penge ind via Android-butikkerne

Apples App Store er den mest lukrative app-butik isoleret set, men et magtskifte er på vej, og nu spenderer forbrugere snart flere penge på apps fra Android-butikkerne.

Markedet for apps til smartphones og tablets fortsætter med at boome - og her taler vi ikke bare om antallet af apps.Omsætningen på det globale app-markedet har nemlig kurs mod nye højder i takt med, at flere og flere mennesker rundt omkring på kloden anskaffer sig en smartphone og/eller en tablet-computer.App Annie, der udgiver rapporter og statistikker om app-markedet, skriver i et nyt forecast, at der være en årlig vækst i antallet af app-downloads på 19 procent fra 2016 til 2021.Det betyder, at der i 2021 vil blive downloadet 352 milliarder apps på tværs af alle mobil-platforme.Samtidig vil der være tale om en årlig vækst på 18 procent i forhold til, hvor mange penge forbrugerne spenderer på apps.Det betyder, at beløbet i 2021 vil nå op på 139 milliarder dollars, omkring 973 milliarder danske kroner.Det er dog kun en del af det samlede beløb, der omsættes for på markedet, understreger App Annie."App store-væksten er imponerende, men omsætningen er kun en del af app-økonomien, mens in-app annoncering og mobil-handel fortsætter med at vokse parallelt."App Annie skriver, at Kina er det største marked for apps, mens også lande som Indien og Japan er vigtige at se på, hvis man skal have succes som app-udvikler.Mens Android i dag er den suverænt mest udbredte platform, når vi taler smartphones, så har det længe været sådan, at indtjeningen for app-udviklerne først og fremmest kunne sikres via Apples App Store.Android-brugerne har generelt været mere fokuseret på gratis-indhold, mens Apple-brugerne i højere grad har været villige til at betale penge for apps.App Annie vurderer dog, at vi nu nærmer os en situation, hvor der faktisk omsættes for mere på det samlede Android-app-marked end via Apples App Store."iOS App Store forventes at forblive den mest lukrative enkeltstående app-butik i perioden og vil generere over 60 milliarder dollars (420 milliarder kroner, red.) fra forbrugerne i 2021.""Men det det samlede beløb, forbrugerne bruger i Google Play og tredjeparts Android-butikker forventes at overstige det i 2017 takket være den dominerende markedsandel på markedet for smarte enheder og en stærk vækst," skriver App Annie.Konkret venter App Annie, at antallet af downloads i Android-butikkerne vil stige med hele 23 procent om året frem mod 2021.