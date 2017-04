Dine kommende pc'er og smartphones bliver dyrere: Derfor må forvente solide prisstigninger i år

Både pc'er og smartphones står til at blive dyrere i år. Smartphone-priserne ventes at stige med 4,3 procent.

Annonce:



Annonce:

Det gennemsnitlige pris-niveau for pc'er og smartphone står til at tage et ordentligt hop opad i det kommende år, efter det i årevis ellers har været kutymen, at forbrugerne får mere og mere for de samme penge.Sådan lyder det fra analysehuset Gartner, som vurderer, at pc-priserne vil stige 1,4 procent, mens mobiltelefon-priserne vil stige 4,3 procent.Prisstigningerne skyldes ifølge Gartner hovedsageligt, at underleverandørerne har skruet op for priserne på de delkomponenter, som telefonernes samles af.Samtidig ser det ud til, at forbrugernes fokus på pris er slut. I dag går den gennemsnitlige forbruger nemlig ikke så meget op i altid at købe den billigste telefon, lyder det fra Gartner.Istedet vælger forbrugerne i dag mere en telefon, der passer til deres livsstil, som det hedder.Også Lenovo har fornylig peget på, at det generelle prisniveau på pc'er står til at stige.Lenovo-chef Gianfranco Lanci har således sagt, at leverandører af komponenter som DRAM, SSD, batterier og LCD-skærme har svært ved at følge med efterspørgslen, og det får i sagens natur priserne til at stige.Gartner meddeler da også, at priserne på ikke mindst NAND-flash er blevet fordoblet alene siden sommer.Ifølge analysehuset vil også priserne på smartphones stige. Det skyldes blandt andet, at to af verdens store producenter, Samsung og Apple, er på vej med nye topmodeller.Gartner forventer, at der i 2017 vil blive solgt i alt 1,9 milliarder smartphones mod 1,89 milliarder i 2016 samt 426 millioner pc'er og tablet-computer.