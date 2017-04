Dansk it-firma masseansætter: Skal bruge 90 nye medarbejdere med disse it-profiler

It-virksomheden BEC skal bruge 90 nye it-medarbejdere. Her kan du se de konkrete it-profiler, BEC er på udkig efter.

stillinger vil blive besat løbende med udgangspunkt i kommende jobopslag, ligesom virksomheden også godt øje med uopfordrede ansøgninger.

It-virksomheden BEC vil udvide medarbejderstaben betragteligt i den kommende tid.BEC skal nemlig bruge 90 nye it-medarbejdere i henholdsvis Roskilde og Herning.Det drejer sig om blandt andet it-udviklere, it-arkitekter og specialister med faglig indsigt fra pengeinstitutter, oplyser BEC i en mail til Computerworld.Samtidig skal BEC også bruge nye Java- og Cobol-udviklere inden sommer.BEC, der leverer it-løsninger til en lang række danske pengeinstitutter, vil oprette alle de 90 nye stillinger her i 2017.I første omgang har BEC allerede sat gang i rekrutteringen af 20 nyuddannede kandidater med fokus på it-udvikling og business intelligence.Herefter kommer 70 nye stillinger i de kommende måneder - altså udover de almindelige genbesættelser af eksisterende stillinger i BEC.BEC forklarer om de arbejdsopgaver, de 90 nye medarbejdere skal hjælpe med at løse:"De nye medarbejdere skal i 2017 eksempelvis arbejde med at udbygge BEC's standard-bankplatform og tilføre nye systemplatforme inden for blandt andet BPM (business process management) og CEM (customer experience management)."Derudover drejer det sig også om "et nyt system til håndtering af ejendomsfinansiering og Nykredit Bank, som i forvejen bruger en række BEC-systemer, men nu migrerer til BEC's fuldstændige bankplatform.""Dertil kommer komplekse compliance-projekter som følge af nye lovkrav til blandt andet investeringsrådgivning, persondata, kapitalberegninger og hvidvaskovervågning," skriver BEC til Computerworld.BEC oplyser, at de nyeLotte Brøndtoft, der er HR-direktør i BEC, forventer, at virksomheden vil kunne skaffe de 90 nye medarbejdere, selvom der er hård kamp om netop it-udviklere og it-arkitekter, som BEC blandt andet er på udkig efter."Vi hører tit, at det er svært at skaffe kvalificeret it-arbejdskraft, og vi kan da også godt mærke, at de dygtigste kandidater har mange muligheder," udtaler hun og tilføjer, at "mange kandidater har hørt, at BEC gør meget for faglig og personlig udvikling, og at 9 ud af 10 er tilfredse med deres job hos os."De 90 nye medarbejdere i BEC skal ansættes, efter at virksomheden netop er netop vokset ud af sine ni bygninger i hovedsædet på Havsteensvej i Roskilde og fra 1. april har fundet yderligere lokaler i byen.BEC har allerede i dag omkring 400 udviklere fordelt på 50 teams. Virksomheden har samlet set 700 medarbejdere.Udvidelsen af medarbejderstaben i BEC sker efter, at virksomheden for få dage siden meddelte, at hollandske Keylane køber BEC-datterselskabet Schantz.Det betyder, at de 160 medarbejdere i BEC-datterselskabet nu får en ny arbejdsgiver.