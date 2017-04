Morgenbrief: Alt hvad du behøver at vide om it mandag morgen

Erik Damgaard henter 60 millioner til nyt system. Danske banker i samarbejde mod it-kriminelle. Tre ud af fem logger på trådløse netværk. Hacker startede 156 sirener.

Velkommen til denne mandag morgen, hvor du her har det hurtige overblik over morgenens it-nyheder.Danske Bank, Nordea og en række øvrige skandinaviske banker indleder samarbejde, der skal dæmme op for hacker-angreb og lignende.Det nye samarbejde samles under navnet Nordic Financial CERT. Her skal bankerne have mulighed for at dele informationer og oplysninger om angreb og lignende.Tre ud af fem danskerne logger på trådløse WiFi-netværk uden at kende ejeren af netværket - for eksempel i lufthavne, på cafeer og lignende, oplyser TDC.Den lemfældige omgang med WiFi indebærer en høj risiko for, at man kommer til at logge på farlige netværk, der kopierer data, password og lignende fra ens smartphone og computer."Man skal virkelig være varsom med at logge på de åbne netværk," lyder det fra TDC.Alle taler om sikkerhed, men alligevel er det ikke altid det får opmærksomhed nok i organisationen før skaden er sket .Det kan bystyret i Dallas skrive under på. For ikke alene blev byens nødberedskab hacket, men hackeren formåede også at aktivere byens 156 adverselssirener sent fredag aften. Sirenerne hylede ifølge USA Today i halvanden time, før systemet blev lukket ned. Mere end 4.400 mennesker ringede til alarmcentralen, og byens borgmester, Mike Rawlings, taler nu om behovet for at opgradere og sikre byens infrastruktur.Det lyder som en god ide. Og med det vil Computerworld ønske dig en god, sikker og sirenefri mandag.