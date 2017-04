Pensionsselskab pumper 60 millioner kroner i Erik Damgaards nye selskab: "Det kan blive en global løsning"

(Foto: Uniconta)

Efter flere års arbejde pumper pensisonsselskab 60 millioner kroner ind i Erik Damgaards it-selskab Uniconta. Selskabet har 'potentialet til at blive en global løsning blandt ganske få konkurrenter,' mener Erik Damgaard.

Annonce:



Annonce:

"Vi har en unik position, da Uniconta er det eneste cloud-baserede økonomisystem til mindre og mellemstore virksomheder med en bred vifte af muligheder for at tilpasse og skræddersy løsninger til alle markedssegmenter. Desuden har Uniconta potentialet til at blive en global løsning blandt ganske få konkurrenter. Den udfasning, der lige nu sker af Microsoft Dynamics C5 i Danmark og e-conomic i Norge åbner for et enormt potentiale for en kraftig markedsvækst på ganske kort sigt," siger Erik Damgaard.



Det nye system bygger på Axapta-tankegangen, og selve arkitekturen minder om Axapta, men er defineret som et mindre system og baseret i dloud'en.





vere en standardløsning, som kunden kan bruge direkte eller få bygget en tillægsløsning gennem en forhandler.



"Vi stiller de nødvendige udviklingsværktøjer gratis til rådighed for forhandlerne, som til gengæld betaler for min service i skyen," har han fortalt.





"Vi ser frem til en fortsat hastig udbredelse af Uniconta-systemet og dermed accelererende værdiskabelse i selskabet. Som cloud-baseret system, bidrager Uniconta tillige til at kunne eliminere lokale serverrum og flytte datalagring over i mere energieffektive lagerfaciliteter, hvilket ligger i tråd med det fokus, vi i MP Pension har på klima og energieffektive løsninger," lyder det fra direktør Jens Munch Holst fra MP Pension i en udsendt pressemeddelelse.

Pensionsselskabet MP Pension pumper 60 millioner kroner i Erik Damgaards it-selskab Uniconta, der har udviklet et cloud-baseret økonomi-system til små og mellemstore virksomheder.Erik Damgaard blev sammen med blandt andre sin bror Preben Damgaard meget rig, da de var med til at sælge it-virksomheden Navision til Microsoft i 2003 for 11,2 milliarder kroner.Salget gjorde dem til milliardærer.Det kan du læse mere om her i denne reportage fra den dag, hvor handelen blev offentliggjort.Siden er det gået slag i slag med Erik Damgaard, der for nogle år siden begyndte at arbejde på det nye system.Det fortalte han om til Computerworld i september 2015, hvilket du kan læse mere om her:Erik Damgaard tabte i årene efter milliardsalget til Microsoft betydelige beløb på forskellige investeringer.Han forsøgte efter nogle eventyr blot to år efter salget til Microsoft at købe C5-systemet tilbage fra Microsoft, da han savnede udviklingsarbejdet og at have et firma.Det fortalte han om til Computerworld i 2015.Han siger til Børsen, at han ikke selv havde de 60 millioner kroner at lægge i selskabet, men at han dog havde nok penge tilbage til at etablere Uniconta. Derfor falder kapitalindsprøjtningen nu på et tørt sted."Kapitaltilførslen gør os i stand til at udføre vores planer i såvel Danmark som udlandet, og vi forventer, at selskabet er selvfinansierende fra nu af. Så nu kan alle vores bestræbelser gå på effektiv udnyttelse vores IPR-base og imødekomme efterspørgslen efter nye, modificerbare cloud-løsninger," lyder det fra Erik Damgaard i en udsendt pressemeddelelse.Her peger han på, at der er store globale muligheder i systemet, da der efter hans vurdering er ganske få konkurrenter.I dag anvender mange af disse virksomheder ikke mindst systemer som e-conomic, der i 2015 blev solgt til norske Visma for omkring halvanden milliard kroner.Også Microsoft er inde på dette marked og er ikke mindst det selskab, som både e-conomic og nu også Uniconta vil slås med.E-conomics planer kan du læse mere om her:Kapitaltilførslen betyder, at MP Pension overtager en del af Uniconta. Ifølge Børsen beholder Erik Damgaard dog mere end 50 procent af aktierne, mens de to øvrige medlemmer af selskabets direktion, Per Pedersen og Jørn Rejndrup, hver ejer to procent af selskabet. Per Pedersen har arbejdet sammen med Erik Damgaard helt tilbage fra Damgaard Data-tiden i 1990'erne.Ifølge Erik Damgaard bliver Uniconta i dag solgt af 115 forhandlere.Erik Damgaard har tidligere fortalt til Computerworld, at ideen salgsmæssigt er, at lePensionsselskabet betegner til Børsen kapitalindsprøjtningen som en ‘investering med medium risiko.'