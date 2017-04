Her er de 10 mest solgte smartphones i verden: Disse konkrete modeller køber forbrugerne

Forbrugerne er ikke i tvivl om, hvilke konkrete smartphones de foretrækker - og fra hvilke producenter. Se listen med de 10 mest solgte smartphones på verdensplan i 2016.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

iPhone 6s, der blev sendt på markedet af Apple i september 2015, var den mest solgte smartphone på verdensplan i 2016.Den var dermed også langt mere populær end iPhone 7, der blev lanceret i september 2016 - og som forbrugerne derfor også kun kunne få fingrene i omkring fire af årets 12 måneder.Det viser en ny opgørelse fra IHS Markit, der udgiver statistikker om blandt andet hardware-markedet.I dette tilfælde viser opgørelsen, hvor mange enheder der blev sendt afsted fra fabrikkerne til forhandlerne i løbet af året.IHS Markit skriver , at iPhone 7 i årets fjerde kvartal var den bedst sælgende smartphone på verdensplan.Opgørelsen inkluderer over 350 forskellige smartphones, der var på markedet i 2016, så det er ikke fordi, at forbrugerne ikke har mange forskellige modeller at vælge imellem - de foretrækker tilsyneladende bare Apples iPhones og Samsungs smartphones.I hvert fald er det iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 7 Plus og iPhone 6s Plus, der topper listen i den rækkefølge. Herefter kommer Samsung Galaxy S7 Edge.De sidste fem smartphones på top 10-listen fordeler sig med fire pladser til Samsungs telefoner, mens Oppo også nupper en enkelt plads."Apple har igen demonstreret, at den nye iPhone integrerer nok innovationer og nye funktioner til at drive salget og bevare succesen på markedet," skriver IHS Markit i analysen."Virksomheden er også i stand til at sælge ældre modeller i en forlænget tidsperiode. Eksempel var den et år gamle iPhone 6s og 6s Plus blandt de modeller, der blev sendt flest afsted af i 2016."Samtidig hæfter IHS Markit sig også ved, at Samsung klarer sig godt på markedet med flere premium-smartphones og skriver også, at blandt andet sammenkoblingen med Samsungs Gear VR har vist sig at være effektiv i forhold til salget.Vi har tidligere bragt en lignende oversigt over de mest populære smartphones på det danske marked.Det skete med udgangspunkt i data fra TDC's mobilnetværk, der viste, hvilke smartphones og tablets, der var på selskabets 2G/3G/4G-mobilnetværk i oktober måned.10 af de 15 mest populære enheder på TDC's net havde Apple-logoet; og det var endda de første 10 pladser, Apple nuppede.Se listen her iPhone 6 og iPhone 5s var på listen de to klart mest populære smartphones på TDC's netværk, mens iPhone 7, der på daværende tidspunkt havde været på markedet i nogle måneder, slet ikke var med på listen endnu.Det er dog også værd at bemærke, at listen fra TDC viste de aktive enheder på netværket, mens listen fra IHS Markit viser, hvilke enheder, der blev sendt afsted fra producenternes fabrikker til forhandlerne i 2016.