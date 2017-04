Overblik: Seks attraktive tablet-computere som er i handelen lige nu

Ja, her er kun fem billeder, men iPad (2017) og iPad Pro 9,7 ser identisk ud. Foto: Morten Sahl Madsen

Du har mange gode valgmuligheder her i starten af 2017, hvis du er på udkig efter en ny tablet.

iPad (2017)

iPad Pro (9.7")

iPad (2017) iPad Pro (9,7) Tab S3 MediaPad M3 Surface Pro 4 Miix 510 Styresystem iOS 10 iOS 10 Android 7.0 Android 6.0 (7.0-opdatering på vej) Windows 10 Windows 10 Processor A9 A9X Qualcomm Snapdragon 820 Kirin 950 Intel Core m3, i5, i7 (Sky Lake) Intel Core i5 (Sky Lake eller Kaby Lake) RAM 2 GB RAM 2 GB RAM 4 GB RAM 4 GB RAM 4/8/16 GB RAM 8 GB RAM Lagerplads 32/128/256 GB 32/128/256 GB 32 GB (plads til MicroSD-kort op til 256 GB) 32 GB (plads til MicroSD-kort op til 256 GB) 128/256/512 GB (plads til MicroSD-kort op til 256 GB) 256 GB Skærm 9,7 tommer (2.048 x 1.536 pixels) 9,7 tommer (2.038 x 1.536 pixels - lamineret til glasset) 9,7 tommer (2.048 x 1.536 pixels) 9,7 tommer (2.560 x 1.600 pixels) 12,3 tommer (2.735 x 1.824 pixels) 12,2 tommer (1.920 x 1.200 pixels)

Samsung Tab S3.

Huawei MediaPad M3

Surface Pro 4

Derefter går vi over i Windows-land, for der er mange velfungerende tablets og 2-i-1-computere med Windows 10 i disse dage.

Lenovo Miix 510

Tablet-computeren blev ikke pc'ens undergang, som mange ellers spåede årene efter iPad'ens lancering i 2010.I stedet blev de flade, ofte imponerende regnekraftige maskiner en tilføjelse i ens digitale artilleri til de stunder, hvor indhold skal konsumeres. En tablet er en forbrugs- og underholdningsgenstand og ikke et produktionsværktøj som en computer.Salget er dog faldet de seneste år. Ligesom Lego-klodser behøver en god tablet ikke udskiftes i lige så høj grad, som de fleste tilsyneladende udskifter deres bærbare computere eller smartphones.Det skift i markedet kan ses på blandt andet Apples fald i salget af iPad-tablet-computere, og i et færre antal specielt Android-tablets fra producenterne.Det er særligt smartphones større skærme, der betyder, at en tablet for mange bliver unødvendig.Omvendt omfavner forbrugerne i stigende grad 2-i-1-computere eller tablet-pc'er med Windows 10 ifølge IDC's tal for 2016.Vi har forsøgt at samle en liste over de bedste tablets lige nu målt på både pris og specifikationer. Kom gerne med dit besyv, hvis du har andre forslag til dine medlæsere.For rigtig mange er iPad et synonym for tablet. Apples var et af de første firmaer med en tablet-computer og har siden 2010 siddet ret stabilt på kategorien.Den nyeste iPad, lanceret i marts 2017, byder hverken på innovativ teknologi eller vilde specifikationer. Tværtimod.Den nye iPad, som vitterlig bare hedder iPad, låner det fysiske design og udseende fra den nu fire år gamle iPad Air og ikke den nyere iPad Air 2, processoren fra en iPhone 6S og krydrer med lidt mere lagerplads end tidligere.Det lyder kedeligt, ( og det er det også), men prisen er omvendt kun 3.000 kroner, hvilket er relativt lavt for en ny iPad i dag. Ligeledes er den nye iPad (2017) mere kraftfuld end en iPad Air 2, omend med en knap så flot skærm. iPad'ens hardware er dog godt nok til langt, langt de fleste apps.Det er prisen, der er det helt store trækplaster ved den nye iPad, for i forbindelse med lanceringen af iPad (2017), blev der ryddet gevaldigt op i resten af Apples iPad-butik. Nu findes der kun iPad (2017), den mindre og gamle iPad Mini 4 (der er dyrere end den nye iPad) og iPad Pro, der koster det dobbelte.Og har du bare brug for en iPad, er iPad'en mere end rigeligt.Du bør dog overveje at købe modellen til 4.000 kroner, da den har 128 GB lagerplads i stedet for 32 GB i versionen til 3.000 kroner.Vil du have mere fra Apple-verdenen, kan du kigge på Apples iPad Pro.iPad Pro har en bedre processor, flottere skærm, markant bedre højttalere, lidt tyndere design, understøttelse af både Apple Pen og Apples - og tredjeparts - tastaturer via en port på siden af iPad'en og findes i både 12 tommer og 9,8 tommer.Omvendt koster en iPad Pro også minst 5.299 kroner (og du bør købe modellen med 128 GB lagerplads til 6.299 kroner for at have lagerplads nok), hvilket er rigtig mange penge for en tablet.Især når den mindre dyre og nye iPad er nok til langt de fleste.Verdens største producent af smartphones har for nylig lanceret en ny tablet i sin Tab-serie. Tab S3 bliver af flere medier kaldt den bedste Android-tablet til dato, og kigger man på de indbyggede specifikationer, kan man godt forstå hvorfor.Tab S3 er en tynd og lækker 9,7 tommer stor Android tablet, der er tyndere og lettere end en iPad Pro, S3's mest sammenlignelige konkurrent.Skærmen består af Samsungs egen SuperAMOLED-teknologi og understøtter HDR i en opløsning på 2.048 x 1.536 pixels.Det betyder, at billeder er knivskarpe, stor kontrast mellem lyse og mørke farver, HDR-film står sindsyg flot og tekst er sprødt som bare pokker. Samsung kan bare noget med skærme.Tab S3 er en direkte konkurrent til iPad Pro'en og understøtter stylus og et tilknyttet tastatur, og prisen matcher meget godt Apples tilsvarende høje pris.I Tab S3 sidder Qualcomms Snapdragon 820-processor fra sidste år, som er mere end rigeligt til de fleste kræsne Android-brugere.Du skal dog leve med Samsungs grafiske overflade til Android.Er du Android-fan og ønsker dig en af de bedste Android-tablets på markedet lige nu, så er Samsung Tab S3 et fornuftigt valg. Et andet godt alternativ er Googles egen Google Pixel C-tablet, som desværre ikke sælges i Danmark.Prisen for Tab S3 ligger på 5.299 kroner for 32 GB-modellen.Huawei er i Danmark mest kendt for sit netværk og sine smartphones, men selskabet sælger også flere tablets. Den mest interessante er selskabets MediaPad M3.Det er en 8,4 tommer stor tablet beregnet til medieforbrug. Det ligger lidt i navnet.Det er en tablet i metal og glas, hvis skærm har en opløsning på 2.560 x 1.600 pixels, og selvom den ikke når Samsungs SuperAMOLED-teknologi til sokkeholderne, så er MediaPads M3's IPS-skærm stadig flot og god at læse på.MediaPad M3 har Huaweis egen Kirin 950-processor, en godt nok snart halvandet år gammel processor, men der er rigeligt at kræfter til både spil og video.M3 står også foran en Android 7.0 Nougat-opdatering, der ruller ud i løbet af april/maj-måned. Kigger du efter andre Android-tablets, så husk at tjekke op på Android-version og kommende opdateringer til en nyere version.Ligeledes er MediaPad M3 noget billigere end alternativet hos Samsung. MediaPad M3 koster 2.500 kroner i danske netbutikker.Man kunne dog godt forvente, at Huawei snart ville være klar med en ny MediaPad-model, da M3 udkom i 2016.Microsofts egen tablet, Surface Pro 4, er stadig en af de bedste af slagsen på markedet. Det er en tablet med en 12,3 tommer stor skærm med en høj opløsning på 3.200 x 1.800 pixels, der står knivskarpt til særligt tekst.Derudover har Pro 4 en af Intels sjettegeneration Core-processorer, og en række forskellige modeller til forskellige formål og priser. Prisen starter på 6.300 kroner uden tastatur.Imens Surface Pro 4 er en god tablet, bør du måske vente lidt. Der har længe kørt rygter om en Surface Pro 5 med nyere hardware, som enten udkommer før sommeren eller i det tidlige efterår.Også både HP og Acer har udviklet tablets i stil med Microsofts Surface Pro 4.Lenovo Miix 510 er en typisk Microsoft Surface-klon med indbygget kickstand på bagsiden og muligheden for at tilslutte et tastatur indbygget i en skærmbeskytter.Miix 510 har en opløsning på 1.920 x 1.200 pixels og måler 12,2 tommer. Skærmen er ikke lige så flot og i lige så høj en opløsning som på eksempelvis en Surface Pro 4, men med mindre du vil bruge den til professionel billederedigering, så går det nok.Inde i computeren finder du en Intel Core-processor fra sjettegeneration (Sky Lake), og computeren har blandt andet USB C-3.1 porte. Det har en Surface Pro 4 ikke.Prisen på en Lenovo Miix 510 starter på 6.799 kroner. Køber du den igennem Lenovo får du en nyere Kaby Lake-processor, imens flere danske forhandlere stadig sælger modellen med Sky Lake-versionen.Som med andre Windows 10-baserede tablets, er app-udvalget markant mindre end på Android og særligt iPads.Du vil komme til at bruge din Surface Pro 4 som en tastaturløs, touch-baseret Windows-computer, og kan du indfinde dig med det, er Windows 10-tablets fine maskiner.Til gengæld er Windows 10-tabletscomputere, så du kan installere almindelige Windows-programmer, og da nogle af de bedste Windows 10-tablets har kraftfuld hardware, kan de bruges til nogle af de mere kraftulde spil eller avanceret billederedigering.